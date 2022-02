Rinnovabili, gas, carbone: Draghi cambia la politica energetica italiana. Ecco come e perché

Nell’informativa alla Camera sulla guerra in Ucraina Mario Draghi ha parlato di interventi importanti per la politica energetica non lesinando critiche alle scelte del passato

L’Italia non ha mai avuto una seria politica dell’energia, almeno dai tempi del referendum sul nucleare del 1987. E quella che ha avuto negli ultimi decenni è stata quantomeno imprudente. La guerra in Ucraina ha messo a nudo tutte le nostre fragilità in questo settore strategico. Ora si cambia, ma come? Lo ha spiegato il premier nella sua informativa in Parlamento, di cui riportiamo qui sotto la parte cruciale dedicata all’energia. Gas, rinnovabili e rotte strategiche: Draghi cambia la politica energetica dell’Italia. Basta Nimby e fine della burocrazia. Maggiori quantitativi di gas da Tap (Azerbaijan), TransMed (Algeria) e GreenStream (Libia). E nell’emergenza della guerra Ucraina- Russia, anche carbone. Con buona pace del M5S – che è stato feroce avversario del Tap in Puglia – e della Lega, da sempre appiattita su Putin.

Rinnovabili e gas, torna il carbone? L’emergenza

Il ritorno in auge del carbone è solo un’opzione – al momento – in caso di emergenza, se la Russia chiudesse i rubinetti del gas per ritorsione nella guerra con l’Ucraina. La crisi Ucraina-Russia non sarà breve né facile da risolvere. Occorre prepararsi da un lato a fronteggiare l’emergenza, dall’altro a promuove interventi strutturali. E’ questo il senso del discorso di Mario Draghi.

Partendo dal carbone, le centrali in Italia sono sette e, secondo il Piano nazionale (Pniec), dovranno essere chiuse o convertite entro la fine del 2025 per rispettare gli obiettivi di decarbonizzazione della Ue. Ne abbiamo una in Liguria, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Lazio e Puglia e altre due in Sardegna. Cinque di queste sono targate Enel, una A2A e una è del gruppo cecoslovacco EPH.

In caso di crisi di fornitura, nell’immediato è prevista anche una maggiore “flessibilità” nei consumi di gas. Il che vuol dire sospensioni per le industrie o anche per la produzione elettrica, con ricadute anche sui consumi domestici.

Rinnovabili e gas, tre pilastri per cambiare

L’informativa del presidente Mario Draghi ha richiamato la necessità di interventi importanti. Cerchiamo di spiegare quali, leggendo tra le righe del suo discorso.

Prima di tutto diversificare i flussi, potenziando il corridoio Sud. Il che vuol dire fare passare più gas algerino, libico e azero nei gasdotti italiani e ridurre l’import dalla Russia nel contempo. Poi bisogna riportare il volume della produzione italiana di gas almeno al 20% dell’import (oggi intorno ai 70 miliardi complessivi). Ravenna e Sicilia sono le aree a cui guardare. Il punto è chiaro: il gas sarà indispensabile nella transizione energetica che sarà lunga. E quindi è illusorio pensare di poterne fare a meno nel breve-medio periodo.

Nella diversificazione bisogna pensare ad aumentare i rigassificatori. Vale ricordare che per quello di Rovigo ci sono voluti 12 anni (anziché 2-3) e battaglie campali per vincere le resistenze.

Per le rinnovabili, la battaglia è sulla burocrazia che rallenta le autorizzazioni o le blocca. Quindi sono da prevedere semplificazioni o anche sostituzione dello Stato centrale sugli enti locali inadempienti.

Ma ecco, qui di seguito, le parole di Mario Draghi pronunciate alla Camera venerdì mattina 25 febbraio.

Il testo dell’informativa di Mario Draghi in Parlamento