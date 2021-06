Riaperture bar e ristoranti: guida alle regole in 5 punti

Si allentano ancora le restrizioni in vigore per bar e ristoranti. Dal 1° giugno scattano le nuove regole previste dal decreto Riaperture. Ecco tutto ciò che c’è da sapere

Passo dopo passo, mentre la situazione epidemiologica continua a migliorare e la campagna vaccinale prosegue, l’Italia riapre. Dal 1° giugno importanti novità arrivano per bar e ristoranti. Le restrizioni si attenuano, la capienza aumenta e, si spera, anche il fatturato di un settore fortemente penalizzato dalle chiusure e dalla crisi economica innescata dall’emergenza Covid-19. “La filiera della ristorazione – sottolinea la Coldiretti – è stata la più colpita dalle misure adottate per combattere la pandemia con una perdita tra limitazioni e chiusure a singhiozzo stimata in 41 miliardi nell’anno del Covid”. Secondo l’associazione, a trarre beneficio dalle nuove regole saranno “soprattutto gli esercizi situati nei centri urbani stretti tra traffico ed asfalto che potranno aumentare notevolmente i coperti e quindi gli incassi”.

Ma cosa prevedono le regole sulle riaperture di bar e ristoranti in vigore da oggi, 1° giugno? Ecco la guida in 5 punti

RISTORANTI AL CHIUSO

In base a quanto previsto dal “decreto del 18 maggio“, a partire dal 1° giugno i ristoranti possono accogliere gli ospiti anche all’interno e non più solo nei posti situati all’esterno dei locali. È dunque consentito pranzare o cenare al chiuso. Le nuove regole valgono per gli esercizi situati in zona bianca e in zona gialla, vale a dire, per il momento, in tutto il territorio nazionale.

I TAVOLI E I BUFFET

Cade il limite di 4 persone non conviventi sedute al tavolo stabilito lo scorso 2 marzo. Si potrà dunque andare a cena o a pranzo con un gruppo di amici. Tra ogni tavolo deve esserci però una distanza di un metro all’aperto e di due metri al chiuso.

Rimangono vietati i buffet, a meno che il locale non si organizzi con delle monoporzioni confezionate. La regola vale sia per le Regioni bianche che per quelle gialle.

CAFFÈ AL BANCONE

In area bianca e in area gialla si può ricominciare a fare “colazione al bar”, consumando caffè e cornetto appoggiati al bancone. Via libera anche agli aperitivi e a tutti gli altri tipi di consumazioni al chiuso. I locali devono però limitare l’entrata in base allo spazio disponibile e garantire il rispetto del distanziamento.

Secondo i calcoli della Coldiretti, complessivamente, sono 360mila i bar, i ristoranti, le pizzerie e gli agriturismi che hanno riaperto per il servizio al bancone e al tavolo al chiuso, con l’offerta di posti a sedere che è più che triplicata per accogliere residenti e turisti in arrivo per l’estate.

LE MASCHERINE

Dobbiamo continuare a indossare la mascherina, togliendola solo nel momento in cui consumiamo cibi o bevande. Quando entriamo e usciamo dai locali, o ci alziamo dal nostro tavolo, la mascherina dovrà essere sempre indossata.

IL COPRIFUOCO

Nelle Regioni bianche, vale a dire Molise, Sardegna e Friuli Venezia Giulia, va in pensione il coprifuoco. Nelle regioni gialle invece il coprifuoco è alle 23 fino al 7 giugno. Da lunedì prossimo invece l’orario di rientro a casa sarà spostato in avanti di 1 ora, dalle 23 alle 24. Dal 21 giugno il coprifuoco sarà abolito in tutta Italia.