Renzo Rosso, Otb rinnova il sostegno a Its Contest 2025: valorizzare la creatività “senza confini”

Otb conferma il sostegno a ITS Contest 2025, il concorso internazionale che valorizza i designer emergenti. Focus su creatività senza confini e sostenibilità. Renzo Rosso: “Creatività deve osare, essere innovativa e speciale”

Otb, il gruppo internazionale di moda e lusso fondato da Renzo Rosso, conferma il proprio supporto a International Talent Support (Its) Contest 2025, un’iniziativa nata nel 2002 con l’obiettivo di scoprire e valorizzare i designer emergenti più talentuosi. L’evento ha lanciato nel panorama internazionale numerosi creativi che oggi occupano ruoli chiave negli uffici stile e nelle direzioni creative di alcuni dei brand più prestigiosi del settore.

Un concorso all’insegna della creatività “senza confini”

L’edizione 2025 di Its Contest è incentrata sul tema “Borderless”, un concetto che incarna la volontà di superare barriere geografiche, culturali e stilistiche per dare spazio a un’espressione creativa libera e innovativa. Per Otb, supportare questa visione significa investire nella sperimentazione e nella ricerca di nuove prospettive, elementi fondamentali in un settore in continua evoluzione come quello della moda e del lusso.

Otb e il mentoring sulla sostenibilità

Oltre a essere main partner dell’edizione 2025, Otb ha offerto ai dieci finalisti un esclusivo programma di mentoring e coaching focalizzato sulle best practice in ambito sostenibilità. L’iniziativa si inserisce nella strategia “Be Responsible. Be Brave.” del Gruppo e mira a sensibilizzare le nuove generazioni sull’importanza di un approccio responsabile nel mondo della moda.

Durante la residency di ITS, i finalisti hanno avuto l’opportunità di approfondire le dinamiche di sostenibilità applicate al settore, guidati da Andrea Rosso, sustainability ambassador di Otb, e da esperti del Gruppo. Il percorso formativo ha coperto diverse aree di business, sottolineando la centralità della sostenibilità in ogni fase della produzione.

L’importanza della creatività secondo Renzo Rosso

Renzo Rosso, presidente e fondatore di Otb ha ribadito l’importanza della creatività come motore del successo: “Borderless, senza limiti… La creatività in assoluto deve osare, deve essere davvero innovativa e speciale, perché è grazie a questa creatività che il talento riesce a farsi notare. Negli anni, ITS ha scoperto tanti designer che sono arrivati a diventare i direttori creativi dei brand più importanti al mondo, auguro anche ai finalisti di quest’anno di trovare la loro strada per il successo”.