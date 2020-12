Renzi tiene Conte sulla corda sul Recovery ma schiarita sul Mes

Oggi voto in Parlamento sulla riforma del Mes, ma è sul Recovery che Conte rischia, perché Renzi, con il sostegno indiretto di Zingaretti e di parte dei Cinque Stelle, chiede al premier di cancellare la cabina di regia e di rivedere l’allocazione delle risorse europee

Il Governo affronta oggi il voto del Parlamento sulla riforma del Mes, ma, salvo colpi scena, ci sono buone ragioni per immaginare che il Conte 2 riesca a superare la prova. Non solo perché una parte della fronda grillina sembra riassorbita e perché la parte ragionante di Forza Italia darà una mano, ma anche perché il leader di Italia Viva, Matteo Renzi, che ancora una volta è il vero ago della bilancia del Governo, ha già detto che su questo terreno sosterrà il Governo. Dopo l’ennesima riunione di maggioranza, Renzi ha dato il suo via libera alla risoluzione che oggi il Governo presenterà in Parlamento sulla riforma del Mes, ma ha detto che la firmerà solo dopo aver ascoltato l’intervento del premier Giuseppe Conte.

Ma se sulla riforma del Mes le nubi sembrano diradarsi, è sul Recovery Fund che il braccio di ferro tra Renzi e Conte resta più aperto che mai. Il leader di Italia Viva, che fa da centravanti di sfondamento anche per l’ala del Pd che si rifà al segretario Nicola Zingaretti e a quella dei Cinque Stelle che guarda al ministro degli Esteri Luigi Di Maio sempre più insofferente dei metodi di governo di Conte, ha detto chiaro e tondo al premier che o cancella la cabina di regia, che finirebbe per esautorare di fatto il Governo, e cambia l’allocazione delle risorse del piano italiano di realizzazione del Recovery Fund oppure può scordarsi il consenso dei renziani. E a quel punto il Governo rischierebbe la crisi, anche se la resa dei conti è presumibile che sia rimandata a dopo l’approvazione della Legge di Bilancio e cioè alla fine dell’anno o addirittura ai primi del 2021. “Non abbiamo dato pieni poteri a Salvini e non li daremo a Conte” ha ripetuto Renzi che preannuncia per stasera nell’aula del Senato un intervento particolarmente impegnativo.

Che Renzi faccia sul serio se n’è accorto anche il Pd, che cerca di mediare per evitare la crisi di Governo ma che vede di buon’occhio una strigliata alla gestione solitaria di Conte sia sul Recovery che sull’uso del Mes e sulla Fondazione della cybersecurity. Ora tocca al premier disinnescare i rischi di crisi, ma certamente per la politica italiana le prossime ore saranno bollenti.