Prysmian presenta il cavo dei record

Si tratta del MassLink, con tecnologia FlexRibbon e il più alto numero di fibre nell’industria (6.912 fibre)

Prysmian presenta al mercato un nuovo cavo da record. Si tratta del MassLink, con tecnologia FlexRibbon e il più alto numero di fibre nell’industria (6.912 fibre). L’aizenda alzerà il velo sul nuovo prodotto alla OFC Conference and Exhibition 2019, la più grande conferenza e fiera per le comunicazioni in fibra ottica e i professionisti della rete, che avrà luogo dal 3 al 7 Marzo a San Diego, in California.

“Con questa quantità di fibra in un singolo cavo – spiega Philippe Vanhille, vicepresidente esecutivo telecom business di Prysmian – forniremo agli installatori facilità di utilizzo e una migliore gestione della fibra”.

MassLink 6.912 fibre è un cavo con un disegno ultracompatto, abbastanza piccolo da stare in condotti di 50.8 mm. Originariamente progettato per essere utilizzato dai clienti di datacentre di larga scala, presenta potenziali usi in tutti i mercati delle telecomunicazioni.