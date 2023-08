Produzione industriale Italia in rialzo a giugno. Boom di ordinativi in Germania, a sorpresa

In giugno la produzione industriale sale più del previsto su base mensile ma scende dello 0,8% su base annua. La Germania rialza la testa

Aumenta la produzione industriale a giugno 2023 in Italia. Rimbalza anche in Germania, cala in Francia. L’indice destagionalizzato della produzione industriale è aumentato dello 0,5% rispetto a maggio ma è sceso dello 0,8% su base annua. Il dato congiunturale supera le previsioni degli analisti che ipotizzavano -0,3%. Lo comunica l’Istat che rileva anche come, nella media del secondo trimestre, il livello della produzione sia diminuito dell’1,2% rispetto ai tre mesi precedenti. Segnali positivi, dunque a giugno, ma non troppo che indicano un rallentamento della manifattura in questa prima metà dell’anno.

L’indice destagionalizzato mensile mostra aumenti congiunturali per i beni strumentali (+1,5%), i beni intermedi (+0,4%) e l’energia (+0,3%); viceversa, si osserva una flessione marginale per i beni di consumo (-0,1%).

Italia produzione industriale in calo sul 2022

Al netto degli effetti di calendario, a giugno 2023 l’indice complessivo diminuisce in termini tendenziali dello 0,8% su base annua (i giorni lavorativi di calendario sono stati 21 come a giugno 2022), contro attese degli analisti per un calo del 2%. Crescono solamente i beni strumentali (+7,6%); diminuiscono, invece, i beni di consumo (-2,3%), i beni intermedi (-4,4%) e in modo più marcato l’energia (-9,4%).

Tra i settori di attività economica la fabbricazione di mezzi di trasporto presenta un’ampia crescita tendenziale (+25,1%), seguono la produzione di prodotti farmaceutici di base e preparati farmaceutici (+11,8%) e la fabbricazione di macchinari e attrezzature (+0,4%). Le flessioni maggiori si registrano nell’industria del legno, della carta e della stampa (-14,6%), nella fabbricazione di prodotti chimici (-13,3%) e nella fabbricazione di coke e prodotti petroliferi raffinati (-12,9%).

Produzione industriale contrastata in Francia e Germania

In Francia, la produzione industriale in giugno su base mensile è scesa dello 0,9%, in calo rispetto al precedente +1,1% (la previsione era -0,3%). Su base tendenziale la produzione industriale francese aumenta dell’1,1% nel secondo trimestre del 2023 e la produzione manifatturiera fa segnare un +1,5% rispetto al secondo trimestre del 2022. I dati sono rilavati dall’Istituto nazionale di statistica Insee.

In Spagna la produzione industriale cala del 3% su anno a giugno (dato corretto per effetti stagionali e di calendario). Lo indica l’istituto di statistica nazionale Ine. L’indice grezzo registra invece un calo dell’1,4 per cento. Su base mensile, l’indice della produzione industriale registra a giugno un calo dell’1 per cento.

Boom degli ordinativi in Germania, a sorpresa

In Germania gli ordini dell’industria a sorpresa registrano un rialzo del 7% mensile a giugno. Si tratta di un risultato ben superiore alle attese, che vedevano un calo, nonché del tasso di crescita più marcato da giugno 2020. Il dato tendenziale di giugno è stato leggermente rivisto al ribasso, +6,2% da + 6,4 per cento.