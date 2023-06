Prigozhin, messaggio: “Wagner ha protestato contro gli errori dei militari russi ma non vuole conquistare il potere”

Il capo della Wagner, Yevgeny Prigozhin, ha postato un audio di 11 minuti in cui dà la sua versione dei fatti: “Stavano per sciogliere la Wagner, dovevamo impedirlo”

“Volevamo protestare, non rovesciare il Governo”. Il capo della Wagner, Yevgeny Prigozhin, rompe finalmente il silenzio con un messaggio audio da 11 minuti in cui dà la sua versione di quanto avvenuto negli ultimi giorni in Russia. “L’obiettivo era di evitare la distruzione di Wagner, non volevamo sovvertire la leadership della Federazione Russa”. E la marcia ha “mostrato gravi problemi di sicurezza nel paese”.

La marcia organizzata verso Mosca dalla Wagner – che ha rivelato la debolezza intrinseca del regime di Putin – aveva dunque lo scopo di impedire lo scioglimento della compagnia militare privata “dal 1° luglio”, come era stato imposto dal ministero della Difesa, e chiamare alle loro responsabilità “quegli individui che hanno commesso un enorme numero di errori nell’operazione militare speciale” in Ucraina. Prigozhin e gli altri ufficiali della Wagner avevano deciso di deporre le armi a Rostov il 30 giugno, ma poiché sono stati “bombardati”, hanno intrapreso la cosiddetta “marcia della giustizia” verso Mosca, “non per rovesciare il potere legittimo, ma per esprimere la propria protesta”, ha spiegato Prigozhin nel messaggio audio.

L’ex cuoco di Putin sarebbe stato avvistato nelle scorse ore a Minsk, notizia non confermata né da lui né dal governo bielorusso.