Il prezzo della benzina è sceso sotto 1,7 al litro, ai minimi da ottobre 2021. Giù anche il costo del diesel. Ecco le ragioni del ribasso

Il prezzo della benzina è sceso al minimo da quasi un anno. Lo certificano le ultime rilevazioni del ministero dello Sviluppo Economico e di Quotidiano Energia che portano finalmente buone notizie per gli automobilisti italiani alle prese con gli effetti pesantissimi della crisi energetica e dell’impennata dell’inflazione.

Prezzo della benzina ai minimi da un anno

In base ai dati del Mise, oggi un litro di benzina in modalità self service costa 1,696 euro, 4 centesimi in meno rispetto a 1,709 di venerdì 15 settembre. Si tratta del prezzo più basso da quasi un anno, vale a dire da inizio ottobre 2021.

In ribasso anche il prezzo medio del diesel, sceso a 1,809 euro al litro dal 1,821 euro di venerdì scorso.

Per quanto riguarda il servito, secondo gli ultimi dati forniti da quotidiano energia, il costo della benzina è di 1,844 euro al litro, quello del diesel a 1,954 euro al litro.

Infine i prezzi praticati del Gpl si posizionano tra 0,794 a 0,819 euro/litro e quelli del metano auto si collocano tra 2,929 e 3,312.

I motivi del ribasso dei prezzi dei carburanti

Come mai i prezzi stanno scendendo? Innanzitutto occorre considerare il costo della materia prima. Da giugno 2022 il prezzo del petrolio ha registrato un ribasso di circa il 25 percento, passando da oltre 120 a circa 90 dollari al barile. Si tratta di una voce che incide per circa un terzo sul costo del prezzo alla pompa. Il resto è rappresentato da costi di raffinazione, distribuzione, trasporto e, soprattutto, Iva e accise.

Cos’è che pesa sul ribasso odierno, dunque? La cifra è fortemente condizionata dal taglio delle accise sui carburanti stabilito dal Governo Draghi. Fino al 31 agosto, la riduzione è infatti pari a 30,5 centesimi al litro. Al netto dello sconto fiscale, dunque, la benzina ha raggiunto i minimi dal 7 marzo 2022.