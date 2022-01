Prezzi benzina e diesel ancora su: ecco gli ultimi dati

Nel fine settimana i maggiori marchi hanno alzato i prezzi raccomandati alla pompa – In autostrada superati i 2 euro al litro per la benzina in modalità servito

I prezzi di benzina e diesel continuano ad aumentare. Venerdì e sabato scorso i maggiori marchi hanno alzato l’asticella dei prezzi consigliati alla pompa e gli effetti di questa decisione si fanno sentire sulle tasche dei consumatori.

In particolare, nel self service, la media per la benzina è ora di 1,737 euro al litro (+7 millesimi, compagnie 1,744, pompe bianche 1,719), mentre per il diesel è di 1,603 euro al litro (+7, compagnie 1,609, pompe bianche 1,588).





In modalità servito, invece, il prezzo medio per la benzina è di 1,867 euro al litro (+6, compagnie 1,916, pompe bianche 1,775) e per il diesel di 1,740 euro al litro (+8, compagnie 1,788, pompe bianche 1,645).

Per quanto riguarda il gas, il Gpl servito viaggia a 0,821 euro al litro (invariato, compagnie 0,827, pompe bianche 0,813), il metano servito a 1,789 euro al kg (+2, compagnie 1,845, pompe bianche 1,744) e il Gnl a 2,434 euro al kg (+20, compagnie 2,437 euro/kg, pompe bianche 2,426 euro/kg).

Infine, sulle autostrade la benzina self service costa mediamente 1,821 euro al litro (servito a 2,039), il gasolio self service 1,701 euro a litro (servito a 1,940), il Gpl 0,920 euro al litro, il metano 2,115 euro al kg e Gnl 2,461 euro al kg.

I numeri sono frutto di un’elaborazione di Staffetta quotidiana su dati dell’Osservatorio prezzi del Mise rilevati alle 8 di domenica mattina in circa 15mila impianti.