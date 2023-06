Premio Driving Energy 2023: Terna porta i giovani talenti al Palazzo delle Esposizioni

Si conclude il 30 giugno la seconda edizione del premio voluto da Terna per promuovere giovani talenti. I premiati in mostra al Palazzo delle Esposizioni a Roma

In mostra dal 26 settembre al 15 ottobre a Palazzo delle Esposizioni a Roma saranno le opere dei finalisti del concorso di fotografia contemporanea Driving Energy 2023 lanciato da Terna. Il suo scopo è promuovere lo sviluppo culturale del Paese e valorizzare i giovani talenti che operano nel settore. Il Premio, ormai due anni di fila, ha ricevuto la Medaglia del presidente della Repubblica, riconoscimento che viene assegnato a iniziative che sono considerate di grande rilevanza nella promozione e diffusione della cultura. Il nuovo tema per la seconda edizione è Elogio dell’equilibrio.

L’iniziativa ed il tema di questa edizione

Il Presidente dell’Azienda Speciale Palaexpo, Marco Delogu, ha lanciato l’invito ai fotografi a partecipare al Premio, che si terrà fino al 30 giugno, proponendo loro di interpretare il tema dell’anno: ‘Elogio dell’Equilibrio’. Questo concetto rappresenta un elemento fondamentale della cultura e costituisce il fulcro della missione di Terna, che garantisce attraverso l’attività di dispacciamento, un equilibrio tra l’energia prodotta e consumata, contribuendo al miglior funzionamento del sistema elettrico e facilitando la transizione energetica.

Chi può partecipare: le categorie

I concorrenti hanno fino al 30 giugno per guadagnarsi un posto tra i finalisti e vincitori del premio. Sono cinque le categorie in gara, e il giorno dell’apertura si sceglierà un vincitore per ognuna delle categorie seguenti:

Senior: dai 31 anni in su il vincitore avrà un premio del valore di 15 mila euro;

Giovane: fino ai 30 anni il vincitore riceverà un premio di 5 mila euro;

Amatori: per chi non è professionista né autore il valore del premio è di 5 mila euro;

Menzione Accademia: categoria dedicata agli studenti iscritti agli istituti di alta formazione del settore fotografico, per cui il premio sarà di 2 mila euro;

Opera più votata da Terna: il premio sarà ugualmente di 2 mila euro.

La giuria ed il nuovo Comitato

La giuria, guidata da Lorenza Bravetta, consulente nel campo della fotografia e curatrice del settore Fotografia, cinema e nuovi media presso La Triennale di Milano, è composta da Maria Alicata, docente e curatrice, Diane Dufour, editrice e curatrice, Andrea Purgatori, giornalista e autore televisivo, Francesco Zanot, curatore e docente, e Massimiliano Paolucci, direttore Relazioni Esterne, Affari Istituzionali e Sostenibilità di Terna.

Inoltre i giurati sono affiancati anche dal Comitato di Presidenza, composto da Igor De Biasio e Giuseppina di Foggia, rispettivamente Presidente e Amministratore Delegato di Terna.

Un’ulteriore novità introdotta nell’edizione 2023 riguarda la Governance del concorso, con la creazione del Comitato d’Onore. Questo comitato ha l’obiettivo di facilitare il passaggio di testimone tra i vincitori della scorsa edizione e il futuro vincitore della nuova Menzione Accademia. Il Comitato selezionerà il vincitore valutando i lavori fotografici presentati dagli studenti iscritti alle istituzioni di alta formazione nel settore. I membri del Comitato d’Onore includono Paolo Ventura (Premio Senior 2022), Gaia Renis (Premio Giovane 2022), Mohamed Keita (Menzione Speciale 2022 ‘Normalità contemporanea’), Eva Frapiccini (Menzione Speciale 2022 ‘Circolarità. Corsi e ricorsi’) e Andrea Botto (Menzione 2022 – Opera più votata da Terna).

I lavori fotografici dei finalisti e dei vincitori saranno pubblicati nella quarta edizione del volume fotografico Driving Energy, che funge da catalogo ufficiale del Premio.

Il regolamento completo, le modalità di iscrizione e tutte le informazioni sul progetto sono disponibili online sul sito ufficiale del Premio.