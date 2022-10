Poste Italiane acquisisce la maggioranza di Agile Lab per 18 milioni: focus sui servizi data driven

Poste diventa azionista di maggioranza della società attiva nell’industria dei dati. Il restante 30% del capitale resta in capo ai soci fondatori Alberto Firpo e Paolo Platter

Poste Italiane accelera sui dati. Lo scorso 13 ottobre il Gruppo guidato dall’Amministratore delegato Matteo Del Fante ha formalizzato l’acquisizione di una partecipazione di maggioranza del 70% del Gruppo Agile Lab (“Agile Lab” o “Gruppo Agile”) a fronte di un corrispettivo di circa 18 milioni di euro. Il restante 30% del capitale rimane in capo ai soci fondatori, Alberto Firpo e Paolo Platter, che mantengono, rispettivamente, il ruolo di Chief Executive Officer e Chief Technology Officer.

Cos’è Agile Lab?

Fondata nel 2014, Agile Lab società di ricerca e sviluppo focalizzata sullo sviluppo di Big Data e applicazioni Artificial intelligence (AI). Opera attraverso 3 service line – data strategy, costruzione di piattaforme dati e gestione delle relative infrastrutture – grazie alle quali “ottimizza i processi di business data intensive, offrendo soluzioni innovative e prodotti capaci di valorizzare i dati dei clienti, rendendo più efficiente la struttura organizzativa che li gestisce”.

Industria dei dati: cosa cambia per Poste Italiane con l’acquisizione?

“Con l’acquisizione di Agile Lab, il Gruppo Poste Italiane si dota di elementi distintivi nella moderna industria dei dati e rafforza la propria capacità di costruire attività “data-driven” per il mercato” spiega una nota. La società acquisita da Poste è specializzata infatti in soluzioni tecnologiche all’avanguardia per fornire un vantaggio competitivo concreto, ottimizzando tutti i processi aziendali ad alta intensità di dati.