Porsche Design celebra il 50° Anniversario: la 911 S 2.4 Targa Unique 1972 e un nuovo “segnatempo” in asta da Sotheby’s

RM Sotheby’s presenta e offre dal 29 Novembre al 14 Dicembre 2022, una 911 S 2.4 Targa del 1972 completamente restaurata da Porsche Classic, un omaggio a F.A. Porsche, sulla piattaforma Sotheby’s New York. inoltre, il Chronograph 1 – 911 S 2.4 Targa

Un regalo speciale per un anniversario speciale: per celebrare i 50 anni di Porsche Design, Porsche Classic ha restaurato una 911 S 2.4 Targa del 1972, anno di fondazione di Porsche Design. In omaggio a Ferdinand Alexander Porsche, il veicolo unico presenta gli stessi colori del leggendario Chronograph I watch che ha progettato nel 1972; il colore nero domina sia l’esterno che l’interno del veicolo restaurato.

Ferdinand Alexander (1935–2012) era il figlio maggiore di Ferry Porsche. Ha trascorso due semestri presso la Scuola di design di Ulm prima di partire per lavorare sulla carrozzeria alla Porsche, nel dipartimento che ha creato la Porsche 901 verso la fine degli anni ’50. Il veicolo fu presentato nel 1963 e divenne l’icona del design nota come 911. Nel 1972, Ferdinand Alexander e suo fratello Hans-Peter fondarono il Porsche Design Studio, uno studio indipendente di progettazione di prodotti. Negli ultimi 50 anni, lo studio si è evoluto nell’esclusivo marchio di lifestyle Porsche Design e ora mette in mostra l’eredità e la filosofia del Professor F.A. Porsche in una varietà di categorie di prodotti.

“La nostra visione era quella di costruire una controparte storica per il nuovo modello speciale 911 Porsche Design 50th Anniversary Edition“, spiega Ulrike Lutz, direttore di Porsche Classic. “Il nuovo programma Sonderwunsch ci ha dato l’opportunità di implementare questa idea per un abbinamento di veicoli unico. L’anno di produzione è stato l’unico requisito specifico per il veicolo donatore in questa occasione. I progettisti e i membri del team di restauro della fabbrica sono stati incaricati di trasferire attentamente le specifiche dalla nuova auto al classico.” Il restauro della 911 S 2.4 Targa ha richiesto una stretta collaborazione tra Porsche Design e Porsche Classic. Gran parte dell’input di progettazione è venuto da Roland Heiler dello Studio FA Porsche di Zell am See.

50° Anniversario Porsche: la nuova 911 S 2.4 Targa Unique 1972

Classiche strisce laterali con finitura satinata platino e scritta Porsche Design integrata decorano i fianchi. Come punto culminante speciale, il roll bar Targa ha la stessa finitura satinata Platinum, offrendo una nuova interpretazione dell’acciaio inossidabile spazzolato del modello classico. La scritta Targa è rifinita in nero opaco. Come il modello in edizione speciale, la griglia sul cofano motore nella parte posteriore presenta un badge “Porsche Design 50th Anniversary” con una riproduzione della firma di Ferdinand Alexander. Anche l’interno è dominato dal colore nero, proprio come sarebbe piaciuto al professore: negli anni ’70, ha contribuito alla tendenza del colore nero nel suo ruolo di capo del primo dipartimento di design di Porsche. Ad esempio, a partire dal 1973 le modanature della 911 passarono gradualmente dal cromo al nero opaco. Si pensa che questa mossa sia stata suggerita da F.A. Porsche prima del 1972, quando era ancora il direttore del design. Il Porsche Design Chronograph I watch che ha progettato e presentato nello stesso anno è stato il primo orologio con cassa nera e quadrante nero, che all’epoca era innovativo per il design degli orologi. L’interno dell’esclusivo veicolo restaurato presenta un motivo a quadri che contrasta con il rivestimento in pelle nera e crea un legame con il moderno modello in edizione speciale. Il tessuto Sport-Tex a quadretti presenta la classica combinazione Black e Cool Grey e si ritrova in tutti gli interni su elementi come i rivestimenti delle porte, la parte centrale dei sedili e la parte inferiore della plancia.

Porsche Design Chronograph 1: un nuovo “segnatempo” in asta da Sotheby’s

A completare il progetto di restauro della fabbrica c’è una scatola di presentazione contenente la documentazione dettagliata del veicolo, un astuccio per le chiavi (proprietà originale di F. A. Porsche) e un modello del veicolo restaurato.

Inoltre, per celebrare il 50° anniversario di Porsche Design offre anche un segnatempo unico, il Chronograph 1 – 911 S 2.4 Targa, basato sul leggendario Porsche Design Chronograph I, anch’esso risalente all’anno di fondazione di Porsche Design. Questo pezzo unico è stato sviluppato appositamente per l’asta da Sotheby‘s sulla base del Chronograph 1 – 1972 Limited Edition. Ciò che lo rende così unico è il design del rotore di carica sul retro della cassa, che corrisponde alla storica ruota Fuchsfelge della Porsche 911 S 2.4 Targa del 1972.

Stima: $275,000 – $375,000 USD | €260,000 – €355,000 EUR

È stato sviluppato mediante un elaborato design e test da parte degli ingegneri di lo stabilimento di produzione di orologi del marchio a Solothurn, in Svizzera, e traduce il movimento del polso di chi lo indossa in energia per azionare il calibro del cronografo meccanico in modo ottimizzato per la rotazione. L’orologio porta anche un riferimento alla 911 Targa nel suo nome. Come oggetto da collezione speciale, non solo rende omaggio al passato, ma celebra il presente e guida il marchio verso il futuro.