Polimi GSoM Business Game 2024: giovani talenti si sfidano di fronte ai top manager

La quarta edizione dell’evento organizzato dal Politecnico di Milano si svolgerà il 22 e 23 febbraio. In scena ci saranno 100 tra i migliori talenti che si confronteranno con manager di grandi aziende

Il 22 e 23 febbraio 2024 si svolgerà a Milano la quarta edizione del Polimi GSoM Business Game, un evento di due giorni che coinvolgerà 100 giovani talenti provenienti da tutto il mondo. Durante l’evento, i partecipanti affronteranno sfide, parteciperanno a workshops e attività di team building, dimostrando le proprie abilità di problem-solving e critical thinking di fronte ai top manager di grandi aziende presenti.

Il Polimi GSoM Business Game è stato creato nel 2019 dalla collaborazione tra l’associazione studentesca Sea (Student Event Association) e la Graduate School of Management del Politecnico di Milano. Per l’edizione del 2024, Sea si è unita a Scout, associazione no-profit formata da studenti e ex studenti del Polimi con un interesse verso il settore della consulenza, per organizzare congiuntamente l’evento.

L’evento è affiliato a “The Alliance of European Business Games” (Aebg), una rete europea di studenti fondata nel 2014 che include altre otto competizioni simili organizzate dagli studenti delle migliori Business School europee.

La partecipazione ad altri Business Game all’interno di questa rete ha ispirato il lancio della prima edizione milanese nel 2019, il cui successo è stato confermato negli anni successivi, nel 2020 e nel 2021.

Come si svolge il Business Game di Polimi

Durante le due giornate dell’evento, 100 studenti provenienti dalle migliori università del mondo si confronteranno in quattro competizioni, ognuna basata su casi proposti dalle aziende partner. Lavorando in squadre, dovranno trovare soluzioni innovative a problemi comuni ai manager delle grandi aziende.

Le proposte di ogni team saranno valutate da una giuria composta da leader aziendali, che giudicherà creatività e fattibilità, determinando il vincitore. Questa sfida offre ai partecipanti l’opportunità di mettersi alla prova e di crescere personalmente attraverso il networking con i rappresentanti aziendali e i workshop tematici offerti durante l’evento.

Come sono stati scelti i partecipanti al business game

I partecipanti al Business Game sono stati selezionati in base al loro curriculum vitae e ai risultati di un test online. Si tratta di studenti dal terzo anno di laurea triennale fino all’ultimo anno di laurea magistrale, provenienti da diverse discipline accademiche, come ingegneria e giurisprudenza. Anche studenti del Master in Business Administration (MBA) della Graduate School of Management del Politecnico di Milano parteciperanno all’evento.

Per l’edizione del 2024, sono stati selezionati 515 studenti provenienti da oltre 30 università in 48 paesi diversi.

Le aziende che parteciperanno all’evento

L’evento del Polimi ha il supporto di importanti realtà aziendali, quali Leonardo, Novartis, Banca Sella, RAI Pubblicità, Boston Consulting Group, Microelettrica Scientifica e Crowdfundme. Sempre più aziende, infatti, sono interessate ad eventi del genere per scoprire giovani talenti in modo innovativo, superando i tradizionali colloqui di lavoro.