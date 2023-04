Poker di bond: da Intesa Sanpaolo due in valuta estera, da Generali riacquisto per 1,5 miliardi e nuovo green bond

Intesa Sanpaolo ha quotato due nuove obbligazioni in valuta estera entrambe dalla durata di due anni – Mentre Generali ha annunciato il riacquisto di obbligazioni perpetue e il lancio di un nuovo green bond – I titoli corrono a Piazza Affari

È poker di bond. Intesa Sanpaolo ha quotato direttamente sul MOT e su EuroTLX di Borsa Italiana due nuove obbligazioni in valuta estera, una denominata in dollari canadesi e una in dollari neozelandesi entrambe dalla durata di due anni. Invece, Assicurazioni Generali, per gestire il debito, ha annunciato il riacquisto di obbligazioni perpetue e l’emissione di nuove obbligazioni subordinate denominate in euro in formato “green”.

I bond danno la carica alle azioni delle due società. A Milano il titolo di Generali sale dell’1% a 10,41 euro per azione, più decisivo il rialzo di Intesa del 2,91% a 2,46 euro per azione.

Intesa Sanpaolo quota due nuove obbligazioni a tasso fisso in valuta estera e durata di 2 anni

Nel dettaglio, la prima prevede il pagamento di cedole annuali fisse lorde del 4,5% pagabili semestralmente, mentre l’altra prevede il pagamento di cedole annuali lorde fisse del 5,60%, anche per questa pagabili ogni sei mesi. Il taglio minimo è, rispettivamente, pari a 2.000 cad per il bond in dollari canadesi e pari a 2.000 nzd per il bond in dollari neozelandesi.

Tuttavia, l’investimento nelle obbligazioni in valuta estera è esposto al rischio legato all’andamento del tasso di cambio: un deprezzamento della valuta estera nei confronti della valuta dell’investitore porterebbe ad una diminuzione del rendimento, e viceversa, un apprezzamento della valuta estera genererebbe un rendimento aggiuntivo rispetto al tasso cedolare. Le obbligazioni emesse da Intesa Sanpaolo sono di tipo Senior Unsecured e possono essere acquistate e rivendute al prezzo di mercato sul MOT e su EuroTLX di Borsa Italiana attraverso la propria banca o intermediario/broker di riferimento.

Generali riacquista obbligazioni perpetue e lancia un nuovo green bond

Assicurazioni Generali ha dato il via al riacquisto per cassa di un proprio prestito obbligazionario perpetuo da 1,5 miliardi di euro, oltre a varare l’emissione di un nuovo titolo Tier 2 a tasso fisso con scadenza al 2033 fino 500 milioni in formato green, il quarto emesso dal gruppo.

L’operazione di riacquisto mira a ottimizzare la propria struttura di capitale regolamentare, hanno fatto sapere dalla compagnia guidata da Philippe Donnet. Il periodo di offerta terminerà alle ore 17 del 19 aprile 2023.

Generali intende poi emettere nuovi strumenti Tier 2 a tasso fisso denominati in euro con scadenza al 2033, da offrire, a condizioni di mercato, ad investitori qualificati. I nuovi titoli, informa la compagnia, saranno emessi in formato “green” ai sensi del Sustainability Bond Framework dell’Offerente, e saranno quotati presso il Luxembourg Stock Exchange e oggetto di rating da parte di Moody’s e Fitch. Inoltre, la società ha presentato un’istanza all’Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di ottenere l’autorizzazione per il riacquisto dei titoli nell’ambito dell’offerta e ha ottenuto il via libera dall’autorità di controllo.