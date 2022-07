Realizzata in bronzo del diametro di due metri, raffigura una Margherita. Quattro foglie di basilico disposte a quadrifoglio in segno di buon auspicio

Ai viaggiatori che arriveranno via nave al Porto di Napoli, luogo di passaggio di turismo nazionale e internazionale, un monumento ricorderà una delle glorie gastronomiche partenopee apprezzata e imitata in tutto il mondo, la Pizza Napoletana patrimonio immateriale dell’umanità UNESCO.

L’opera che raffigura una Pizza Margherita di bronzo del diametro di due metri e che simboleggia l’anima napoletana della pizza è stata realizzata dal Maestro Lello Esposito. Lo scultore ha voluto “condire” il suo capolavoro con quattro foglie di basilico disposte a quadrifoglio in segno di buon auspicio, e con dodici fette di mozzarella, un rimando al numero dei mesi dell’anno e delle ore antimeridiane e meridiane, che richiama il concetto del tempo da dedicare alla convivialità e al piacere di gustare il piatto più amato al mondo.

Il monumento è stato presentato in apertura della terza edizione delle Olimpiadi della Vera Pizza Napoletana a cura di AVPN – Associazione Verace Pizza Napoletana. Per l’occasione l’Assessore al Comune di Napoli Politiche Giovanili e Lavoro e Francesco Emilio Borrelli, presidente della Commissione Permanente Risorse Comunitarie e Statali per lo Sviluppo ha annunciato che la statua verrà trasferita presso il porto di Napoli, luogo di passaggio del turismo nazionale e internazionale

“È una bellissima notizia sapere che il nostro regalo alla città di Napoli avrà una collocazione prestigiosa – dichiara Antonio Pace, presidente AVPN – il modo migliore per dare ufficialmente il via a questa terza edizione delle Olimpiadi della Vera Pizza Napoletana. Siamo particolarmente orgogliosi del disvelamento dell’Opera Celebrativa del Maestro Lello Esposito, sono stati momenti di grande emozione per tutti gli operatori del settore e per gli appassionati che amano e diffondono la Vera Pizza Napoletana in Italia e nel mondo”.

Olimpiadi della vera Pizza Napoletana 2022: partite le competizioni

Con l’avvio della manifestazione sono partite anche le selezioni per la categoria pizzaioli dilettanti e le sfide della categoria Professionisti, che annovera i pizzaiuoli affiliati AVPN presenti in tutto il mondo, a cui si sono aggiunti anche i vincitori delle eliminatorie tenutesi in numerose città, in Italia e all’estero, da Napoli a Los Angeles, passando per Parigi, Istanbul, Il Cairo, Atlanta, Poznan, San Paolo e Gifu.

I concorrenti si sono cimentati nella preparazione degli impasti per le categorie Vera Pizza Napoletana, Mastunicola, Pizza Fritta e Calzone Napoletano. i Professionisti sono inoltre impegnati nell’elaborazione degli impasti per l’ultima categoria in gara, Per Gourmet. Per ogni competizione la giuria sarà chiamata ad esprimere una valutazione in centesimi, a cui successivamente si aggiungerà una graduatoria per nazione in base alla media punti dei pizzaioli.