Più deficit e più debito: un Governo old style

Secondo il centro di analisi economiche REF Ricerche le stime del Governo contenute nel Def sono “esposte ad ampi margini di incertezza” ed è possibile che “il quadro di politica economica indicato dal governo sia rivisto in corso d’opera”

Il governo Conte abbandona il sentiero stretto, che cercava di sostenere la crescita e proseguire nel risanamento dei conti pubblici. Il deficit viene nettamente alzato in tutto il prossimo triennio, mentre non è ancora chiaro di quanto ne beneficerà la crescita economica italiana.

La Nota di aggiornamento del Def chiarisce l’orientamento della politica di bilancio dopo mesi di dichiarazioni contrastanti dei diversi esponenti del Governo. Il suo iter è stato tormentato, con notevole ritardo nell’uscita rispetto alla scadenza canonica, proprio per la difficoltà di riconciliare le diverse istanze promesse all’elettorato dai due eterogenei partiti della coalizione e di definire le misure prioritarie.

L’effetto sulla crescita dipenderà dalle misure concrete della legge di bilancio e dalle coperture che verranno adottate, ancora non del tutto chiarite. “Attualmente – scrive Congiuntura.Ref – si può stimare un moderata spinta espansiva, con qualche effetto positivo sulla domanda interna. Un po’ più di crescita il prossimo anno non basterà, però, a raggiungere gli ambiziosi obiettivi governativi. D’altra parte, le parole e le azioni dello stesso Governo hanno portato e stanno portando ad aumentare il rischio-paese, e questo potrebbe ridurre la propensione alla spesa di famiglie e imprese e innalzare il costo del denaro”.

“Le stime del Governo . aggiunge il report di Ref Ricerche – sono esposte ad ampi margini di incertezza: avendo alzato in misura significativa l’obiettivo sul deficit è cruciale che sia centrato, pena il rischio di salire verso la soglia del 3 per cento; un rischio che non esisteva negli anni precedenti, quando si puntava al pareggio in due-tre anni”.

A giudizio di REF Ricerche ” non è innovativo nemmeno il metodo di reperimento delle risorse per piegare il disavanzo sotto al 2 per cento nel 2021: vengono, infatti, programmate nuove clausole di salvaguardia sull’Iva e sulla spesa. In assenza di queste il disavanzo salirebbe addirittura sopra al 3 per cento, qualora la crescita risultasse, come probabile, inferiore agli obiettivi del governo.

Date queste incertezze, è possibile che il quadro di politica economica indicato dal Governo venga rivisto in corso d’opera. L’esito finale dipenderà dalla reazione dei mercati, finora molto negativa, delle agenzie di rating e dalle pressioni della Commissione europea, in un gioco di sponda che rischia di avvitarsi, proprio quando è stata avviata la riduzione, fino al loro annullamento, degli acquisti netti di titoli pubblici da parte della Bce”.