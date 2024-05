Pirelli: l’assemblea approva bilancio e dividendo. Eletto il collegio sindacale

La cedola sarà staccata il 24 giugno 2024 e messa in pagamento il 26. L’assemblea di Pirelli ha approvato anche la politica di remunerazione. Ma il titolo è debole a Piazza Affari

L’assemblea degli azionisti di Pirelli ha approvato il bilancio dell’esercizio 2023, chiuso con un utile netto della capogruppo di 242,9 milioni di euro e un utile netto consolidato di 495,9 milioni di euro, deliberando la distribuzione di un dividendo di 0,198 euro per azione ordinaria pari a un monte dividendi di 198 milioni di euro al lordo delle ritenute di legge. Il dividendo sarà posto in pagamento il 26 giugno 2024 (con data di stacco cedola 24 giugno e record date il 25 giugno). All’assemblea è intervenuto l’88,26% del capitale avente diritto al voto. Intanto, a metà giornata il titolo perde lo 0,36% a 6,12 euro per azione.

Eletto il Collegio sindacale

Attraverso il sistema del voto di lista, i soci hanno designato il nuovo Collegio sindacale per il triennio 2024-2026. Quest’ultimo è composto da Riccardo Foglia Taverna, che assume il ruolo di presidente, insieme a Maura Campra, Riccardo Perotta, Teresa Naddeo e Francesca Meneghel come sindaci effettivi, mentre Franca Brusco, Roberta Pirola ed Enrico Holzmiller fungono da sindaci supplenti. Va notato che il presidente del Collegio sindacale e Franca Brusco, sindaco supplente, sono stati selezionati dalla lista di minoranza, sostenuta da un gruppo di società di gestione del risparmio e investitori istituzionali azionisti di Pirelli, rappresentanti circa il 17,16% del capitale in assemblea. Gli altri sindaci sono stati scelti dalla lista di maggioranza, presentata da Marco Polo International Italy, anche agendo per conto di Camfin, Camfin Alternative Assets e Longmarch Holding, che ha ottenuto l’approvazione dell’82,77% circa del capitale in assemblea.

Su proposta del Collegio, l’assemblea ha affidato a Kpmg l’incarico di revisione legale dei conti per il periodo 2026-2034.

Pirelli: ok alla politica di remunerazione

I soci hanno anche approvato la politica sulla remunerazione relativa al 2024 (con l’82,79% del capitale presente) e ha espresso il proprio parere favorevole (con l’83,16% del capitale presente) alla Relazione sui compensi corrisposti nell’esercizio 2023. L’assemblea ha altresì approvato (con l’83,22% del capitale presente) l’adozione del Piano di incentivazione monetario triennale 2024-2026 (Piano LTI) per il management del gruppo di Pirelli.