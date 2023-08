Phillips lancia Dropshop: la prima e unica piattaforma digitale per artisti e maker contemporanei

Phillips presenta Dropshop, una piattaforma digitale che offre versioni in edizione limitata di arte e oggetti del mercato primario in collaborazione con artisti, collaboratori e marchi che definiscono la cultura contemporanea. Il lancio domenica 20 agosto

Dropshop è la prima e unica piattaforma nella sfera delle aste internazionali che collabora con artisti che lavorano, rendendo le loro opere disponibili per l’acquisto immediato, interrompendo le tradizionali dinamiche di lunga data tra il mercato primario e quello secondario. Phillips collaborerà con i partner in ogni fase, dall’ideazione e cura fino alla fabbricazione e promozione. Gli articoli sono disponibili per un periodo di tempo limitato attraverso un modello di e-commerce “acquista ora“. Le offerte sono esclusive del Dropshop di Phillips; una volta che se ne sono andati, se ne sono andati!

Dropshop rivoluzionerà l’esperienza del collezionismo reale

In qualità di unica casa globale focalizzata sull’arte, il design e gli articoli di lusso del XX secolo e contemporanei. Dropshop è pronto a modernizzare l’esperienza di raccolta nello spirito del costante impegno di Phillips nel modellare il cambiamento del mercato, la continua innovazione digitale e l’incubazione creativa.

Dropshop verrà lanciato domenica 20 agosto con le opere dell’iperrealista australiano Cj Hendry

Ci Hendry in qualità di artista incarna lo spirito di auto rappresentazione, ampia inclusione e democratizzazione del mercato. Per la prima volta nella sua prossima serie Crown, la “goccia” di Hendry presenterà cento corone di bronzo, che ricordano i gonfiabili, insieme a un disegno su larga scala di una delle corone. I pezzi saranno rilasciati su Dropshop alle 10:00 ET del 20, dopo un’esperienza di persona il 19 agosto al 432 Park Avenue, con una “caccia al tesoro” attraverso migliaia di corone di plastica gonfiabili. Cj si impegna a rispettare i principi di zero rifiuti nella pratica. Eventuali corone di plastica rimanenti verranno riciclate e utilizzate in una prossima mostra. Questa è una testimonianza della sua dedizione alla sostenibilità e del suo desiderio di creare arte che non sia solo visivamente sbalorditiva ma anche rispettosa dell’ambiente. Riutilizzando i materiali, Cj sta adottando un approccio innovativo all’arte che è allo stesso tempo creativo e consapevole.

Chi è Cj Hendry

Cj Hendry (nato nel 1988) è un artista newyorkese originario di Brisbane, in Australia. Hendry trasforma il suo fascino per la cultura materiale contemporanea in disegni iperfotorealistici su larga scala. Le mostre di Hendry sono pensate per essere vissute attivamente attraverso mostre coinvolgenti, divertenti e stimolanti. Per la sua mostra Monochrome, Hendry e il suo team hanno costruito un’intera “casa” multi-room all’interno di un magazzino con ogni stanza interamente colorata in bianco e nero dal pavimento al soffitto e tutto il resto. Per Rorschach, gli ospiti sono saltati attraverso un gigantesco labirinto di case gonfiabili per raggiungere e vedere finalmente l’impressionante serie. Ogni mostra di Cj Hendry, da Miami a Melbourne, attira folle enormi con partecipanti che aspettano in fila per diverse ore e, alla fine, tutti se ne vanno più arricchiti di quando sono arrivati. Con la sua clientela di celebrità – e molte opere in collezioni private – la lista d’attesa di Hendry è ora di oltre 3.000 collezionisti con un tempo di attesa fino a cinque anni.