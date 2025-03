Philip Morris Italia punta a raccogliere 1 milione di dispositivi entro il 2025 con il progetto Rec

Lanciato nel 2024, il progetto Rec – riciclo per economia circolare ha già superato i 500mila dispositivi raccolti, con un tasso di recupero delle materie prime superiore all’80%

In occasione della Giornata Mondiale del Riciclo, Philip Morris Italia ha annunciato un nuovo obiettivo per Rec – riciclo per economia circolare: raccogliere 1 milione di dispositivi, tra riscaldatori di tabacco Iqos, Lil e sigarette elettroniche Veev, entro la fine del 2025. Lanciato nel gennaio 2024, il progetto ha già superato le aspettative, raggiungendo a metà anno il traguardo di 500mila dispositivi raccolti, con un recupero medio dell’80% delle materie prime, come plastica, metallo, circuiti e batterie al litio.

Philip Morris amplia il programma Rec

Il programma Rec permette ai consumatori di restituire i dispositivi obsoleti gratuitamente presso oltre 130 punti vendita iqos e circa 4600 tabaccherie aderenti. Questi punti di raccolta hanno già garantito il 60% dei dispositivi restituiti.

Inoltre, nel 2024, Rec è stato esteso ai dispositivi Veev, con un sistema di raccolta separato per i Veev pods usati, gestito in collaborazione con Logista attraverso l’accordo con il ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica. Inoltre, Iqos Refreshed, l’iniziativa che promuove la seconda vita dei dispositivi Iqos, è stata aggiunta per ridurre la creazione di rifiuti elettronici.

“Il grande entusiasmo con il quale i nostri consumatori hanno accolto il Progetto Rec ci riempie di orgoglio, spingendoci a ribadire il nostro impegno in favore dell’iniziativa, con l’obiettivo di portare a 1 milione il numero complessivo di dispositivi raccolti a partire dal 2024 – ha commentato Gianluca Iannelli, Head of Smoke-Free Products Category, Philip Morris Italia –. Quale occasione migliore della giornata mondiale del riciclo, quindi, per ringraziare tutta la nostra community di users, con l’augurio di celebrare presto un nuovo traguardo”.

