Pensioni, Quota 103: nuova procedura per fare domanda. Ecco le istruzioni dell’Inps

L’Inps ha aggiornato le procedure per la definizione delle domande di pensionamento anticipato riservato a coloro che hanno almeno 62 anni di età e 41 anni di contributi. Ecco i dettagli

Novità in arrivo per Quota 103. L’Inps ha reso noto di aver aggiornato le procedure per la definizione delle domande di pensione anticipata flessibile per tutti i lavoratori iscritti all’assicurazione generale obbligatoria e alle forme sostitutive ed esclusive gestite dall’Inps, nonché alla Gestione separata.

Quota 103, chi può fare domanda?

Nell’ultimo comunicato, l’Istituto ricorda i requisiti necessari per poter andare in pensione anticipata. I lavoratori devono aver maturato i requisiti anagrafici (62 anni di età) e quelli contributivi (41 anni di contributi). Questi devono essere perfezionati entro e non oltre il 31 dicembre 2023.

Quota 103, la nuova procedura per fare domanda

Il diritto alla pensione anticipata flessibile conseguito nel corso del 2023 consente, dopo l’apertura della prima finestra utile, l’accesso alla pensione:

• dopo tre mesi dalla maturazione dei requisiti, per i lavoratori dipendenti da datori di lavoro diversi dalle Pubbliche amministrazioni e per quelli autonomi. La decorrenza della pensione non può comunque essere precedente al 1° aprile 2023;

• dopo sei mesi dalla maturazione dei requisiti, per i lavoratori dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni. In tal caso, la decorrenza della pensione non può comunque essere anteriore al 1° agosto 2023;

• dal 1° novembre e dal 1° settembre dell’anno di raggiungimento dei requisiti, per il personale AFAM e per quello scolastico. Questi ultimi si considerano raggiunti anche se perfezionati dopo le date indicate ma comunque entro l’anno solare.

Come fare domanda per la pensione anticipata?

La procedura di domanda per accedere al trattamento è disponibile dallo scorso febbraio ed è disponibile online sul portale dell’Inps. “Pensione e previdenza – Domanda di pensione – Area tematica: Domanda Pensione, Ricostituzione, Ratei, ECOCERT, APE Sociale e Beneficio precoci”

Per continuare sarà necessario effettuare l’accesso con le proprie credenziali: SPID, CIE (Carta d’identità elettronica) o CNS (Carta Nazionale dei Servizi).

In alternativa, è possibile presentare la domanda usufruendo dei servizi offerti dai patronati oppure attraverso il contact center Inps.

Pensioni, Quota 103: l’importo

L’importo massimo mensile della pensione anticipata flessibile non potrà superare cinque volte il trattamento minimo stabilito per ciascun anno (per il 2023 l’importo è pari a 2.818,65 euro). Tale limite non trova più applicazione al raggiungimento del requisito anagrafico.