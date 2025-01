Pensioni febbraio 2025: quando arriva il pagamento? Tutto su aumenti, trattenute e conguagli nel cedolino Inps

Gli “aumenti” di febbraio 2025 riguardano solo la rivalutazione dello 0,8% già applicata a gennaio. Non sono previsti altri incrementi, solo eventuali aggiustamenti fiscali sull’importo netto. Ecco i dettagli

Anche per la pensione di febbraio 2025 ci sarà un piccolo incremento, già anticipato a gennaio, con un adeguamento provvisorio dello 0,8% per tenere conto dell’inflazione. Tuttavia, è importante sottolineare che questo aumento è stato già applicato a gennaio e non ci saranno ulteriori incrementi a febbraio. L’aumento riguarda solo coloro che percepiscono una pensione fino a quattro volte il minimo, mentre le pensioni più alte vedranno aumenti minori.

Quanto aumenta la pensione di febbraio?

A fine dicembre 2024, il trattamento minimo della pensione ammontava a 598,61 euro. Grazie a un incremento della rivalutazione ordinaria delle pensioni, fissato allo 0,8% per il 2025, e a un’aggiunta ulteriore del 2,2%, l’importo della pensione minima salirà a 616,57 euro. Come anticipato, questo aumento riguarda solo coloro che percepiscono una pensione fino a quattro volte il minimo Inps.

Chi rientra in questa fascia? Le pensioni che arrivano fino a circa 2.394 euro lordi al mese (ovvero fino a quattro volte il minimo Inps) beneficeranno di un aumento completo dello 0,8%. Le pensioni superiori, invece, vedranno incrementi minori, con percentuali decrescenti a seconda dell’importo. Nel dettaglio:

Pensioni tra 4 e 5 volte il minimo Inps (fino a circa 2.993 euro lordi): aumento del 90% dell’0,8%, quindi circa 0,72%;

(fino a circa 2.993 euro lordi): aumento del 90% dell’0,8%, quindi circa 0,72%; Pensioni tra 5 e 6 volte il minimo Inps (fino a circa 3.100 euro lordi): aumento del 75% dell’0,8%, pari a circa 0,6%;

(fino a circa 3.100 euro lordi): aumento del 75% dell’0,8%, pari a circa 0,6%; Pensioni oltre 6 volte il minimo Inps (oltre 3.100 euro): per queste pensioni è previsto solo un adeguamento limitato.

Pensione: quando verrà pagato l’assegno dell’Inps per febbraio

La pensione di febbraio sarà erogata a partire da sabato 1° febbraio per chi ha un conto corrente postale, mentre chi ha un conto bancario potrà vederla accredita da lunedì 3 febbraio. È importante sapere che il pagamento in contante è possibile solo per importi inferiori a 1.000 euro netti. Se la pensione è superiore a questa cifra, l’Inps richiederà un rapporto finanziario per accreditarla su conto corrente. Il cedolino pensione, che riporta tutte le informazioni dettagliate, è disponibile sul sito Inps e può essere consultato già dal 20 gennaio.

Trattenute fiscali: cosa cambia?

Il pagamento della pensione di febbraio 2025 avverrà con le consuete trattenute fiscali, che comprendono Irpef e le addizionali regionali e comunali. A fine 2023, è stato effettuato il ricalcolo delle ritenute erariali relative all’anno passato, basato sull’importo complessivo delle pensioni erogate dall’istituto.

Come funziona il recupero fiscale? Nel caso in cui le trattenute fiscali siano state sotto il dovuto, l’Inps tratterrà la somma mancante nelle pensioni di gennaio e febbraio 2024. Se questi ratei non dovessero essere sufficienti a saldare il debito, il recupero continuerà sui ratei successivi, fino a esaurimento del debito stesso. I pensionati con un importo annuo inferiore a 18mila euro, per cui il conguaglio a debito supera i 100 euro, vedranno la rateazione estesa fino a novembre, come previsto dalla legge 122/2010.

Non tutte le pensioni subiscono trattenute fiscali. Le prestazioni di invalidità civile, le pensioni sociali e le prestazioni non soggette a tassazione (ad esempio, quelle per residenza estera o per le vittime del terrorismo) non sono soggette a ritenute fiscali.

Inoltre, l’Inps segnala che la tassazione delle pensioni sarà adeguata ai nuovi scaglioni di reddito e alle nuove aliquote fiscali, come stabilito dal decreto legislativo n. 216 del 31 dicembre 2023. Questo adeguamento fiscale riguarderà tutte le pensioni a partire da quella di aprile 2024, sulla quale sarà applicato anche il conguaglio per le differenze di tassazione relative alle mensilità precedenti.