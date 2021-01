Pensioni febbraio 2021, pagamento in arrivo: il calendario Poste-Inps

Stabilito il calendario per il pagamento delle pensioni di febbraio 2021 – Si parte il 25 gennaio e si finisce il 30, ecco tutte le informazioni

Poste Italiane e Inps hanno comunicato il calendario per i pagamenti delle pensioni di febbraio 2021.

A causa della pandemia di Covid-19, negli ultimi mesi le date dei versamenti sono state anticipate e scaglionate in diversi giorni. Lo scopo è quello di evitare assembramenti presso gli Uffici Postali che possano mettere a repentaglio la salute di pensionati e lavoratori. “In funzione dell’importante diffusione del virus Covid-19, l’azienda ricorda l’esigenza di agire con responsabilità nel rispetto delle indicazioni delle autorità. In tal senso, la volontà di continuare a garantire un servizio essenziale per la vita del nostro Paese, coniugata con la necessità di tutelare la salute di clienti e dipendenti, impone l’adozione di provvedimenti rispondenti alle disposizioni normative attualmente in vigore, spiega Poste Italiane.

PENSIONI FEBBRAIO 2021: ACCREDITI DA LUNEDì

Poste Italiane, attraverso una nota, ha fatto sapere che i pagamenti delle pensioni valide per il mese di febbraio 2021 partiranno da lunedì 25 gennaio. I primi a ricevere l’accredito saranno i titolari di Libretto di Risparmio, Conto BancoPosta o Postepay Evolution. “I titolari di carta Postamat, Carta Libretto o di Postepay Evolution, inoltre, potranno prelevare i contanti da oltre 7.000 Atm Postamat, senza bisogno di recarsi allo sportello”, sottolinea la società guidata da Matteo Del Fante.

PENSIONI FEBBRAIO 2021: IL CALENDARIO

I pensionati che ritirano la pensione in contanti presso l’ufficio postale dovranno controllare il calendario predisposto da Poste Italiane prima di presentarsi allo sportello. Come accaduto negli ultimi mesi, infatti, sono stati stabiliti 6 diversi turni seguendo un criterio alfabetico.

Di seguito il calendario completo. Le lettere si riferiscono all’iniziale del cognome:

dalla A alla B: lunedì 25 gennaio

dalla C alla D: martedì 26 gennaio

dalla E alla K: mercoledì 27 gennaio

dalla L alla O: giovedì 28 gennaio

dalla P alla R: venerdì 29 gennaio

dalla S alla Z: sabato mattina 30 gennaio.

Obbligatorio presentarsi agli sportelli indossando la mascherina e rispettare le regole di distanziamento.

Si ricorda infine che i pensionati over 75 che devono ritirare la pensione in contanti allo sportello e che non hanno già delegato altri soggetti, possono chiedere di ricevere gratuitamente le somme in denaro presso il loro domicilio, delegando al ritiro i Carabinieri.

ACCREDITO SUL CONTO CORRENTE

I pensionati che ricevono la pensione sul proprio conto corrente bancario, troveranno l’accredito nel primo giorno bancabile del mese, vale a dire lunedì 1° febbraio 2021.

Chi, invece, si affida alle banche dovrà comunque attendere il primo giorno bancabile del mese, lunedì 1° febbraio 2021.