Pensioni, con la rivalutazione 2024 salgono gli importi ma non per tutti: ecco chi ci perde e chi ci guadagna

Il prossimo anno la rivalutazione delle pensioni sarà del 5,6%, mentre la minima dell’1,2%: è la stima contenuta nella relazione illustrativa della legge di Bilancio. Ecco chi e quanto si perde nel 2024

Nel 2024 le pensioni saranno rivalutate fino al 5,6%, mentre la rivalutazione minima sarà dell’1,2%: questo è il valore stimato di adeguamento all’inflazione 2023 nella relazione illustrativa della legge di Bilancio, in attesa di quello ufficiale. Secondo i calcoli del Sole 24 Ore, il valore scende al 5,4%. In ogni caso, come per il 2023, l’aumento sarà concesso in base ad un meccanismo decrescente, rispetto al valore dell’importo complessivo, favorendo le pensioni fino a 4 volte il trattamento minimo Inps e penalizzando quelle oltre 10 volte il minimo. Lo scorso anno la rivalutazione massima è stata del 7,3% a cui si aggiungerà il primo dicembre 2023 il restante 0,8%. Ma vediamo cosa bolle in pentola.

Quanto sarà la rivalutazione delle pensioni nel 2024?

Per finanziare l’aumento delle pensioni basse, il governo guidato da Giorgia Meloni ha deciso di inasprire le penalizzazioni sulla rivalutazione delle pensioni d’oro: per cui l’aumento sarà pieno (del 100%) per chi percepisce una pensione fino a 4 volte il minimo, invece le uniche penalizzate saranno le pensioni superiori a 10 volte il minimo con un ritocco del 22%, contro l’attuale 32%. Nel 2024, lo schema sarà quello riportato nella tabella:

Scaglioni Importo lordo Aumento Rivalutazione Fino a 4 volte il trattamento minimo Inps Fino a 2.101,52 euro 5,6% 100% Tra 4 e 5 volte il trattamento minimo Inps Fino a 2.626,90 euro 4,7% 85% Tra 5 e 6 volte il trattamento minimo Inps Tra 2.629,90 e 3.152,28 euro 2,9% 53% Tra 6 e 8 volte il trattamento minimo Inps Tra 3.152,28 e 4.203,04 euro 2,6% 47% Tra 8 e 10 volte il trattamento minimo Inps Tra 4.203,04 e 5.253,80 euro 2% 37% Oltre 10 volte il trattamento minimo Inps Oltre i 5.253,80 euro 1,2% 22%

Gli scaglioni di importo pensionistico saranno determinati sulla base del valore definitivo del minimo Inps 2023 che, come comunicato dall’istituto di previdenza nella circolare 11/2023, è pari a 567,94 euro. Quest’ultimo, rivalutato del 5,6%, l’anno prossimo dovrebbe arrivare a 599,72 euro. La fascia tra 4 e 5 volte la minima riceverebbe invece una rivalutazione del 4,8%, quella tra 5 e 6 volte la minima del 3%, quella tra 6 e 8 volte la minima del 2,6%, quella tra 8 e 10 volte la minima del 2% e quella sopra le 10 volte la minima dell’1,2%.

Il prossimo anno perciò gli assegni pensionistici, soprattutto quelli più alti, si ridurranno. E non di poco. Si rischia persino di subire ulteriori sforbiciate, se il governo dovesse decidere di attingere proprio dall’indicizzazione per trovare le risorse necessarie a sistemare il pasticcio sulle pensioni dei medici.