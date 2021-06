Pasta Rummo: un francobollo di Poste Italiane per i 175 anni dell’azienda

L’azienda simbolo del Made in Italy nacque a Benevento nel 1846. L’effige riportata sul francobollo raffigura il signum di tre cavalli, che nei primi anni del ‘900 trasportavano dalla Campania e dalla Puglia il grano destinato al mulino. Il Gruppo conta oggi oltre 160 dipendenti e un fatturato di 122 milioni di euro

Un francobollo di Poste Italiane celebra da oggi i 175 anni di Rummo, marchio di pasta simbolo del Made in Italy la cui storia inizia a Benevento nel 1846.

Il francobollo celebrativo dello speciale anniversario, emesso dal Ministero dello Sviluppo Economico con l’annullo di Poste Italiane rientra nella serie tematica “Le eccellenze del sistema produttivo ed economico”.

L’iniziativa, testimonia l’importanza dell’azienda per il tessuto produttivo italiano, confermando il valore dell’attività imprenditoriale ultracentenaria e attesta, l’assoluta qualità dei prodotti del pastificio, icona internazionale dell’enogastronomia italiana.

L’effige riportata sul francobollo raffigura il simbolo dell’azienda beneventana: il signumdei tre cavalli, che nei primi anni del ‘900 trasportavano dalla Campania e dalla Puglia il grano destinato al mulino e ai suoi processi di lavorazione. Un metodo unico, quello a Lenta Lavorazione® brevettato dall’azienda, che ha attraversato tutte le tappe di un’impresa familiare che ha saputo innovare e rinnovarsi, nel solco della migliore tradizione alimentare italiana.

“Siamo felici e onorati di ricevere questo riconoscimento, in occasione di questa speciale giornata” dichiara Cosimo Rummo, Presidente e Amministratore Delegato di Rummo S.p.A. “Dal 1846 l’azienda è certamente cambiata, ma non dimentichiamo un solo giorno mai la nostra storia, fatta di sfide e grandi successi che, anche nelle difficoltà, hanno rinsaldato la nostra cura per la qualità dei prodotti e i valori della nostra terra. Questo momento importante ci porta a riflettere sui risultati raggiunti e sulle prove superate per arrivare fino a qui, ma anche e soprattutto a immaginare come sarà il futuro di Rummo, in continua crescita nel mondo e con solide radici italiane. Un Gruppo che continuerà a fare dell’innovazione e della ricerca dell’eccellenza le prerogative primarie per la sua crescita”.

Rummo S.p.A. è oggi un Gruppo che conta oltre 160 dipendenti e un fatturato di 122 milioni di euro. Il pastificio esporta i suoi prodotti in 60 paesi del mondo e in 5 continenti, con un valore crescente del suo fatturato – pari al 35% – relativo all’export. Il 2020 è stato per l’azienda un anno positivo, di crescita sul mercato italiano e internazionale e nuovi lanci di prodotti: rispetto al 2019, la crescita complessiva è stata del +41%, nonostante la difficile annata che ha investito i comparti agroalimentari in seguito al lockdown e alla conseguente chiusura di diversi canali di vendita.

Il segreto del successo per Rummo si rintraccia tuttora nella scelta delle materie prime di qualità, che insieme alla Lenta Lavorazione® attribuiscono ai prodotti caratteristiche uniche e che nel 2011 hanno permesso all’azienda di ottenere la certificazione Bureau Veritas per la tenuta di cottura della pasta e per la qualità delle semole di grano duro utilizzate. Il portafoglio di prodotti si è allargato da allora a un’ampia gamma di formati, tra pasta secca, biologica, integrale, all’uovo e senza glutine.

Ma la storia di Rummo, arrivata al suo 175° anniversario, è anche una storia di rinascita: quella che ha rimesso in piedi l’azienda dopo la terribile alluvione che nel 2015 si è abbattuta sulla zona del Sannio. Lo stabilimento di Benevento fu colpito da un’onda di più di 8 metri di altezza. Nessun dipendente rimase infortunato, ma gli impianti subirono danni con la conseguente sospensione dei cicli produttivi per alcuni mesi.