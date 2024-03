Pasqua a Parigi: alla Fondazione Louis Vuitton ancora pochi giorni per vedere la retrospettiva dedicata a Mark Rothko

Pasqua: per chi si troverà a trascorrere le vacanze nella capitale francese ci sarà l’occasione per vedere la grande retrospettiva dedicata a Mark Rothko alla Fondazione Louis Vuitton. Rimarrà aperta fino al 2 aprile 2024

La retrospettiva dedicata a Mark Rothko riunisce circa 115 opere provenienti dalle più grandi istituzioni e istituzioni internazionali collezioni private, tra cui la National Gallery of Art di Washington D.C., la famiglia dell’artista e la Tate di Londra. La mostra ripercorre l’intera carriera dell’artista: dagli esordi dipinti figurativi alle opere astratte per cui è più conosciuto oggi. La mostra si apre con scene intime e paesaggi urbani, come visioni di New York metropolitana, che dominano la produzione di Rothko negli anni ’30, prima della sua transizione verso un repertorio ispirato dai miti antichi e dal surrealismo con cui Rothko esprime la dimensione tragica dell’umano condizione durante la guerra. Dal 1946 Rothko compie un importante passo avanti verso l’espressionismo astratto.

Mark Rothko, la prima fase: Multiforms

A poco a poco, questi diminuiscono di numero e di organizzazione spaziale della sua pittura evolve rapidamente verso le opere “classiche” di Rothko degli anni Cinquanta, dove si sovrappongono forme rettangolari secondo un ritmo binario o ternario, caratterizzato da sfumature di giallo, rosso, ocra, arancio, ma anche blu, bianco… Nel 1958, Rothko riceve l’incarico di realizzare una serie di dipinti murali per il ristorante Four Seasons progettato da Philip Johnson per il Seagram Building di New York – la cui costruzione è supervisionato da Ludwig Mies van der Rohe. Rothko in seguito decide di non consegnare i dipinti e li conserva l’intera serie. Undici anni dopo, nel 1969, l’artista dona nove di questi dipinti, che differiscono tra loro dalle precedenti per le loro tonalità rosso intenso – alla Tate, che le dedica una sala le sue collezioni esclusivamente a Rothko.

Mark Rothko alla Fondazione Louis Vuitton

La stanza è stata progettata in stretta collaborazione con lui ed è anche presente nella mostra. Nel 1961, il Museum of Modern Art di New York organizza la prima grande retrospettiva, una mostra che successivamente si reca in diverse città europee (Londra, Basilea, Amsterdam, Bruxelles, Roma, ecc.). Parigi). Negli anni ’60 Rothko accetta altri nuovi incarichi, in particolare la cappella fondata da John e Dominique de Menil a Houston, che viene inaugurato nel 1971 e denominato Rothko Cappella. Mentre Rothko predilige toni più scuri e contrasti tenui fin dalla fine degli anni ’50, l’artista mai abbandona completamente la sua tavolozza di colori vivaci, come testimoniano diversi dipinti del 1967 e dall’ultimo dipinto rosso rimasto incompiuto nel suo studio. Anche nel caso del Black del 1969-1970 e la serie Gray, un’interpretazione semplicistica dell’opera, che associa il grigio e il nero alla depressione e il suicidio, è meglio evitarlo. Queste opere sono esposte nella sala più alta dell’edificio Frank Gehry, accanto ad Alberto Le figure scultoree su larga scala di Giacometti, creando un ambiente vicino a quello di Rothko aveva in mente un incarico Unesco che non venne mai realizzato. La permanenza delle domande di Rothko, il suo desiderio di dialogo senza parole con lo spettatore, e il suo il rifiuto di essere visto come un “colorista” sono tutti elementi che permettono una nuova interpretazione della sua poliedricità lavoro in questa mostra – in tutta la sua vera pluralità.

Buona visita

Curiosità: le citazioni di Mark Rothko