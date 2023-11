Paradiso andata e ritorno: svelati i segreti dell’aldilà nel libro “Una Vita Extra” di Fabio Dal Boni

Morto e rinato dopo 8 minuti, Fabio Dal Boni racconta il suo viaggio nell’Aldilà e l’incontro con suo padre Sergio, morto 10 anni prima – Un libro che celebra la vita e infonde speranza

Fabio Dal Boni, giornalista, scrittore, comunicatore, artista, nel Natale 2015 è stato colpito da un infarto fulminante. La sua morte è durata otto lunghissimi minuti. Poi, miracolosamente, è rinato. In quegli istanti è stato proiettato in un’altra dimensione, ha compiuto un viaggio nel tempo e nello spazio che lui ora racconta nel libro “Una Vita Extra – 8 minuti in Paradiso con mio padre”, edito in italiano e inglese dalla casa americana Saint Pete, e disponibile su Amazon e nelle librerie online delle varie case editrici.

Fabio, prima di trasferirsi negli Stati Uniti, ha lavorato per l’ANSA e per altre testate ed emittenti radio-tv e online, tra le quali Il Sole 24 Ore, Panorama, il Foglio, MF, Finanza & Mercati, Rai. Poi, sempre affascinato dai grandi cambiamenti, è passato – come si usa dire – dall’altra parte della barricata, fino a diventare un esponente della comunicazione aziendale internazionale, in grandi gruppi come Generali, Allianz, Webuild, Sea – Aeroporti di Milano. Non sazio di sorprendere, a un certo punto della sua vita si è trasferito negli Stati Uniti con la famiglia per iniziare un’attività di consulente d’impresa: negoziatore, problem solver, communication strategist. Il successo è arrivato ben presto e nulla sembrava fermare questa sua nuova avventura. Quando, ad appena 59 anni, quel Natale gli ha cambiato radicalmente l’esistenza.

L’incontro con il padre, morto 10 anni prima

Il libro è una storia stimolante di amore e rinascite miracolose, nella quale la luce assoluta nel Paradiso gli dà la capacità di rivivere un’avvincente saga familiare, attraverso l’incontro con suo padre Sergio, morto dieci anni prima. La fuga di Sergio dall’orfanotrofio, l’affondamento del suo sommergibile durante la Seconda Guerra Mondiale, la sua morte temporanea dopo essere stato sparato dal tubo lanciasiluri nelle acque profonde del Mediterraneo, la morsa criminale in Venezuela, la rivoluzione a Cuba. L’autore rivive la propria infanzia, accompagnando suo padre attraverso una vita piena di avventure e pericoli, in cui nonostante ostacoli apparentemente insormontabili, Sergio non si arrende mai, e nemmeno Fabio.

La chiave per superare le sfide più grandi

Raccontato con il cuore, il libro di Dal Boni, che dopo questa esperienza si è affermato negli Stati Uniti anche come artista con i suoi luminosissimi quadri in alluminio, è ricco di spunti sulla magica bellezza della vita, sull’aspetto straordinario nelle cose ordinarie, sull’esistenza degli angeli e degli eroi dentro e intorno a noi e sul valore del tempo. Il libro fornisce al lettore un rinnovato senso di speranza e spiritualità e la chiave per superare anche le sfide più grandi, vivere appieno la vita e inseguire i propri sogni senza esitazione. Con questo romanzo autobiografico, l’autore vuole celebrare la vita e al contempo infondere coraggio a quanti si trovano in un momento difficile.

Dal Boni svela i segreti dell’aldilà

“Gli angeli mi hanno concesso un’altra chance“, scrive Dal Boni. In quella frazione di tempo in cui ha sperimentato la morte, afferma di essersi sentito in uno stato pieno e perfetto. “Il segreto dell’al di là, è il segreto stesso della vita: è l’amore, allo stato puro”. Il bianco era assoluto, rivela l’autore. “Il bagliore mi veniva incontro. Non ero io che avanzavo verso l’infinito, era l’infinito che mi avvolgeva. L’Immenso si stava impadronendo dei miei sensi: udito, vista, tatto. Mi stava spogliando di ogni preoccupazione, delle più recondite passioni, dei più tenaci desideri. La mia anima si espandeva a dismisura, libera dal corpo, senza confini, si trasformava in energia”. Tutto era avvolto nella luce: “Mi sentivo come in una nuvola di cotone che ti copre senza soffocarti, ti sostiene senza fartelo notare, ti rischiara le pupille, ti rigenera i polmoni”.

Chi è Fabio Dal Boni

Fabio Dal Boni vive a Sarasota, in Florida, dove ha aperto, con la moglie, la AlexArt International Fine Art Gallery. Oggi è uno dei nomi più ricercati per l’arte contemporanea ed è uno degli artisti più venduti nelle settimane di Miami Art Basel. Fabio ha presentato il suo libro alla conferenza 2023 dell’International Association of Near-Death Studies (IANDS) che si è tenuta a Washington, D.C., alla fine di agosto. È stato anche invitato a condividere la sua storia all’Heart of Gold Starlight Gala, un evento che si è svolto lo scorso ottobre a Tampa, in Florida, e nel quale sono stati raccolti fondi per due milioni di dollari per le ricerche cardiovascolari.