Pagamento pensioni maggio 2022: quando si comincia? Ecco le date e il calendario per accrediti e ritiri

Il pagamento delle pensioni di maggio 2022 partirà la prossima settimana. Ecco tutte le informazioni utili per chi riceve l’accredito e per chi ritira allo sportello

Sta per arrivare il pagamento delle pensioni di maggio 2022. Dal mese di aprile, con la fine dello Stato d’Emergenza siamo tornati alla normalità. Le pensioni saranno dunque pagate a partire dal 1° giorno utile di maggio e non più in anticipo come fatto nei due anni di pandemia.

Il mese scorso, infatti, Poste Italiane ha comunicato che “A seguito della cessazione dal 31 marzo prossimo dello Stato di emergenza per il Covid-19, Poste Italiane comunica che a partire dal mese di aprile sarà ripristinato il normale calendario di pagamento delle pensioni”.

Pagamento pensioni maggio 2022: quando si comincia?

Per quanto riguarda il mese di maggio il pagamento delle pensioni non partirà il primo del mese, che cade di domenica, ma il giorno successivo: lunedì 2 maggio.

Le informazioni utili

I pensionati titolari di un Libretto di Risparmio, di un Conto BancoPosta o di una Postepay Evolution cominceranno a ricevere gli accrediti dal 2 maggio. Dal giorno successivo i titolari di carta Postamat, Carta Libretto o di Postepay Evolution potranno prelevare la pensione in contanti dagli 8000 ATM Postamat in Italia, senza bisogno di recarsi allo sportello.

Pagamento pensioni maggio 2022: le date per chi ritira allo sportello

Anche coloro che ritirano la pensioni in contanti presso il proprio ufficio postale avranno la possibilità di farlo a partire da lunedì 2 maggio. In questo caso, Poste Italiane consiglia (non è un obbligo) di rispettare la turnazione alfabetica stabilita da ciascun Ufficio Postale.

L’ordine dei pagamenti dovrebbe essere il seguente:

lunedì 2 maggio cognomi dalla A alla B

martedì 3 maggio dalla C alla D

mercoledì 4 maggio dalla E alla K

giovedì 5 maggio dalla L alla O

venerdì 6 maggio dalla P alla R

sabato 7 maggio (solo in mattinata) dalla S alla Z

Pensioni maggio 2022: l’accredito sul conto corrente

Chi, infine, riceve l’accredito della pensione direttamente sul proprio conto corrente bancario dovrà attendere martedì 3 maggio, vale a dire il secondo giorno contabile del mese.