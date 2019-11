Oxera: apre a Milano, Barbara Veronese alla guida

La società di consulenza economica e finanziaria, specializzata in concorrenza e regolamentazione, ha avviato una nuova sede nel capoluogo lombardo.

La società Oxera, specializzata nella consulenza economica e finanziaria in particolare su questioni relative alla concorrenza, alla regolamentazione e al contenzioso che si rivolge a società, decisori politici, autorità di regolamentazione e avvocati , arriva a Milano. Dopo le sedi aperte ad Amsterdam, Berlino, Bruxelles, Londra, Oxford, Parigi e Roma guarda al nord Italia. “Gli obiettivi e il lavoro approfondito di Oxera non hanno confini. Questa è un’altra tappa fondamentale nella nostra ambizione strategica. Sono lieto che il nostro team si rafforzi così significativamente nel fornire la propria consulenza a così tanti clienti in Italia”, così Leonardo Mautino, partner & head di Oxera Roma.

A dirigere la nuova sede ci sarà Barbara Veronese: “Sono lieto di dare il benvenuto a Barbara. È una professionista di grande prestigio nel suo campo e aggiungerà un enorme valore al lavoro che svolgiamo con i nostri clienti. Sono anche entusiasta della prospettiva che Oxera abbia un ufficio a Milano. Dopo tre anni di intenso lavoro in Italia, una seconda sede ci permetterà di essere ancora più vicini ai nostri clienti ed espandere la nostra offerta di prodotti”, ha commentato il professor Alfredo Macchiati, direttore di Oxera Roma.

Barbara Veronese è un’economista specializzata in consulenza rivolta sia a soggetti privati sia al settore pubblico su questioni nazionali e paneuropee in numerosi ambiti: concorrenza, antitrust, contenzioso in materia di danni, regolamentazione e aiuti di Stato. E’ esperta di effetti e danni del cartello, nonché di questioni relative alle aste e alla politica dello spettro. “Sono felice ed entusiasta di unirmi a Oxera in questo momento cruciale per i mercati e per il dibattito economico, in generale. Non vedo l’ora di contribuire alla crescita della nostra attività a livello internazionale, concentrandomi su regolamentazione, concorrenza e contenzioso in Europa e continuando a fornire un servizio di livello ai clienti in Italia”, ha affermato Barbara Veronese.