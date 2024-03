Otb di Renzo Rosso contribuisce a formare una nuova generazione di giovani talenti del Made in Italy 

Si è concluso il percorso di formazione dei giovani talenti della terza edizione della Scuola dei Mestieri di Staff International – In arrivo la quarta edizione

La terza edizione della Scuola dei Mestieri di Staff International, piattaforma produttiva e logistica del gruppo Otb, ha concluso il suo percorso di formazione. Gli studenti hanno ora l’opportunità di iniziare le loro carriere nelle aziende del gruppo, avendo acquisito competenze pratiche e teoriche nel settore della moda e del lusso Made in Italy, sempre più difficili da reperire sul mercato e che rappresentano il cuore dell’artigianalità italiana.

La Scuola dei Mestieri di Staff International

Il percorso formativo della Scuola dei Mestieri prevede un focus sull’apprendimento di tutte le competenze sartoriali e di sviluppo di prodotti di altissima qualità, aspetti che rappresentano il motore della crescita del settore del lusso. Gli studenti, inoltre, partecipano a visite presso alcuni fra i migliori partner produttivi di Staff International, per toccare con mano l’unicità della filiera italiana del lusso, e presso gli atelier dei brand del gruppo. Inoltre, vengono tenute lezioni interne sullo sviluppo di una collezione, sulla sostenibilità e sulla logistica, aspetti fondamentali per comprendere tutte le fasi dell’intero ciclo produttivo.

Al termine della terza edizione tutti i partecipanti sono stati inseriti all’interno delle aziende del gruppo. Un successo che conferma un trend di importante crescita sia in termini di candidature ricevute, sia in termini di inserimenti – dall’inizio della Scuola, oltre l’85% degli allievi ha proseguito il proprio percorso professionale. In linea con l’interesse sempre maggiore dimostrato dai giovani candidati il gruppo e Staff International hanno confermato una quarta edizione, in partenza a settembre 2024, e l’apertura ad aderire a ulteriori iniziative di settore che sposino la stessa visione e i medesimi valori.

La Scuola dei Mestieri è rivolta a neodiplomati delle scuole tecniche, Its, corsi specialistici, diplomi di laurea del settore moda di tutto il territorio nazionale.

I commenti

“Con questo percorso formativo di altissimo livello dedicato ai giovani talenti del Made in Italy ci poniamo l’obiettivo di guardare al medio-lungo termine, formando una nuova generazione di professionisti capaci di creare le collezioni per le quali i nostri brand sono famosi e riconosciuti in tutto il mondo. Solo inserendo nuova linfa vitale in queste professioni e trasferendo competenze uniche nel loro genere, l’Italia potrà continuare a confermare la propria eccellenza nella produzione di lusso e alto di gamma a livello globale. – ha dichiarato Ubaldo Minelli, ceo di Otb e di Staff International. – Su un tema così strategico, lo sforzo deve essere condiviso dall’intera industry e sono felice di vedere che sulla stessa scia della Scuola dei Mestieri siano nate altre iniziative di questo genere, sia all’interno delle aziende, sia grazie alla collaborazione di organizzazioni rappresentative del settore della moda e del lusso italiano”.