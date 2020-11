Oscar di Bilancio 2020: da Poste a Generali, ecco i vincitori

La premiazione si è tenuta il 25 novembre ed è stata organizzata da Ferpi, Borsa Italiana e Università Bocconi

Sono stati assegnati gli Oscar di Bilancio 2020, durante un evento organizzato dalla Federazione Relazioni Pubbliche Italiana (FERPI) con Borsa Italiana e Università Bocconi, svoltosi in diretta streaming mercoledì 25 novembre.

Si tratta di premi dedicati alle società più virtuose per qualità e trasparenza della comunicazione finanziaria e per la cura dei rapporti con gli stakeholder

Quella del 2020 è la 56esima edizione di un evento cui hanno partecipato 287 aziende. La manifestazione è stata coordinata da Luca Testoni, direttore di ETicaNews, e ha rappresentato anche un’occasione per una visione di scenario globale, grazie ai contributi di due personaggi di rilievo: Jesus López Zaballos, presidente EFFAS – European Federation of Financial Analysts Societies e Chiara Del Prete, presidente EFRAG – European Financial Reporting Advisory Group.

In questa edizione sono assegnati premi suddivisi in 7 categorie – tra cui, novità del 2020, quella riservata ai bilanci presentati dagli Enti Locali – e 3 Premi Speciali. Ecco l’elenco completo dei vincitori

Grandi imprese FTSE MIB: Poste Italiane

Medie e piccole imprese quotate: Fincantieri

Imprese finanziarie quotate: Assicurazioni Generali

Imprese ed enti finanziari non quotati: Banca Etica

Fondazioni erogatrici: Fondazione Cariparo

Imprese sociali e associazioni non profit: Save the children Italia

Enti locali: Comune di Peschiera Borromeo

Oscar per la comunicazione: Cirfood

Oscar per l’Integrated Reporting: Comune di Sasso Marconi

Oscar per la DNF, Dichiarazione Non Finanziaria: Gruppo Eni.

“Siamo orgogliosi di questo riconoscimento – ha dichiarato l’amministratore delegato di Poste Italiane Matteo Del Fante – che riflette il nostro impegno nel promuovere il miglioramento continuo dell’attività di reporting per garantire un’informativa chiara e completa, in linea con i principi di integrità e trasparenza alla base dell’identità del Gruppo. Il successo ottenuto oggi – ha aggiunto Del Fante – è frutto del percorso pluriennale di Poste Italiane basato sulla condivisione con i propri stakeholder dell’evoluzione delle attività svolte a supporto della creazione di valore per crescere responsabilmente insieme e affrontare nuove sfide di sviluppo sostenibile”.

Il Group Cfo di Generali Cristiano Borean ha invece commentato: “Siamo orgogliosi di questo premio che conferma il nostro impegno nel raccontare la creazione di valore sostenibile del Gruppo, con una visione che integra le performance finanziarie e non finanziarie. La nostra Relazione Annuale Integrata è infatti anche uno strumento fondamentale per rappresentare in maniera trasparente a tutti i nostri stakeholder l’andamento del piano strategico Generali 2021 e il ruolo di Partner di Vita per i nostri clienti.”