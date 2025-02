Orcel: “Necessaria riforma mercato unico Ue, ai soci Unicredit un ritorno del 513% in 4 anni”

In una lettera ai soci in vista dell’assemblea, Andrea Orcel scrive: “Puntiamo a crescita record, entusiasti di cogliere le opportunità che si presenteranno. Il presidente Padoan: “Coglieremo opportunità di crescita inorganica”

“Negli ultimi quattro anni abbiamo costruito basi solide per affrontare la prossima fase di crescita di qualità. Ora siamo pronti a compiere il passo successivo: raddoppieremo il nostro impegno per sprigionare ancora più valore e superare gli obiettivi che ci eravamo prefissati”. Lo scrive nero su bianco l’amministratore delegato di Unicredit, Andrea Orcel, in una lettera ai soci in vista dell’assemblea in programma il prossimo 27 marzo. Una missiva che arriva in un periodo impegnativo per Unicredit, impegnata su due fronti: da un lato la scalata su Commerzbank, dall’altro l’Ops su Banco Bpm. “Stiamo così entrando – prosegue il banchiere – nella seconda fase di Unicredit Unlocked: la fase di Acceleration” per “differenziarci ulteriormente dai nostri concorrenti e di stabilire un percorso record di sette anni di performance superiore”.

Orcel: “Necessaria riforma del mercato unico europeo”

“Siamo entusiasti delle opportunità che ci attendono e fiduciosi di poterle cogliere appieno. Il nostro approccio sta dimostrando quanto sia necessaria una riforma del mercato unico europeo affinché funzioni come dovrebbe, dando forza alle comunità del nostro continente invece di limitarle”, ha continuato Orcel. Sotto questo profilo, aggiunge il ceo, Unicredit “sta offrendo l’esempio di leadership di cui l’Europa ha bisogno, puntando alla crescita strutturale del blocco continentale e mettendo fine ad anni di stagnazione economica”. Quando è stato lanciato il piano Unicredit Unlocked, “abbiamo inaugurato una nuova era per la nostra banca. Oggi stiamo facendo lo stesso, certi che ci porterà ancora più lontano. E che, insieme, potremo ‘sprigionare’ appieno la nostra accelerazione”.

L’istituto di piazza Gae Aulenti, prosegue l’Ad è “una delle realtà finanziarie più performanti del nostro continente, e un punto di riferimento per l’intero settore” e “la trasformazione” della banca “nel periodo 2021-2024 è stata straordinaria: ha garantito risultati finanziari eccellenti trimestre dopo trimestre e ha fissato un nuovo benchmark per il settore bancario”. Tanto che i risultati del 2024 “sono stati tra i migliori della storia di Unicredit, con l’ultimo trimestre che segna il sedicesimo consecutivo di crescita redditizia”.

Orcel: “Agli azionisti un ritorno del 513% in 4 anni”

Siamo la banca più “shareholder-friendly in Europa”, ha poi sottolineato il Ceo, rivendicando che negli ultimi quattro anni è stato creato un Total Shareholder Return degli azionisti pari al 513%, “superando i nostri competitor europei di quattro volte, con distribuzioni cumulative totali per più di 26 miliardi, oltre 1,5 volte la nostra capitalizzazione di mercato all’inizio del periodo. Gli aumenti del nostro Eps e Dps (Cagr), rispettivamente del 48% e del 64%, parlano da sé”.

Padoan: “Crescita non solo organica, Italia e Germania mercati chiave

Nel futuro di Unicredit “genereremo nuova crescita organica e, ove possibile, coglieremo opportunità di crescita inorganica coerenti con il nostro percorso “e “svilupperemo la forza del nostro profilo internazionale, avendo già costruito solide basi in due mercati chiave come Italia e Germania”, ha aggiunto il presidente di Unicredit, Pietro Carlo Padoan, nella lettera ai soci in vista dell’assemblea. Dopo sedici trimestri consecutivi “di crescita di qualità siamo pronti a entrare in una nuova era, in cui sfrutteremo questo slancio per raggiungere traguardi ancora piu’ ambiziosi”, conclude.

Tra gli obiettivi quello di consolidare “la presenza nei mercati europei”, anche “capitalizzando sulla creazione di banche continentali” per “svolgere un ruolo cruciale nel rendere l’Europa più competitiva”.