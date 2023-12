Orari invernali treni: FS presenta la Winter Experience 2023-2024. Ecco i nuovi collegamenti e le promozioni

Sostenibilità, intermodalità e innovazione le basi della nuova offerta di Ferrovie dello Stato per la stagione invernale. Aumentano i treni e vengono introdotti nuovi collegamenti verso le località di alta quota. Dal 15 dicembre torna il Roma-Cortina, primo viaggio della nuova società del Gruppo. Ecco tutte le offerte e le promozioni per la prossima stagione invernale

FS ha presentato le sue offerte per la stagione invernale. La Winter Experience 2023-2024 del Polo Passeggeri del Gruppo FS, composto da Trenitalia, Busitalia, Ferrovie del Sud Est e FS Treni Turistici Italiani, inizia il 10 dicembre e si pone l’obiettivo di potenziare le opzioni di viaggio verso le mete sciistiche e turistiche di montagna.

Presentati nuovi collegamenti integrati con treno, bus e aereo, oltre a promozioni speciali per famiglie e giovani. In totale, saranno disponibili 24.000 collegamenti nazionali al giorno tramite treno e bus, e 13.000 collegamenti in Europa, contribuendo a promuovere una mobilità più completa, efficiente e sostenibile.

Sostenibilità e intermodalità

La nuova Winter Experience poggia sui principi di intermodalità, sostenibilità e innovazione. Grazie ai 45 milioni di passeggeri che hanno optato per i viaggi con le Frecce, sono stati risparmiati circa 1 miliardo di euro in costi per la collettività, riducendo gli impatti ambientali e sociali.

Secondo un’analisi di Bloomberg condotta da McKinsey, gli spostamenti aziendali in treno offrono alle imprese performance migliori nei rating ESG, traducendosi in un risparmio fino al 1% sul costo del capitale. Le 47.000 aziende che hanno optato per i viaggi con Trenitalia nel 2023 hanno inoltre evitato l’emissione di 100.000 tonnellate di CO2 rispetto all’utilizzo dell’auto.

Aumentano i viaggi in Frecciarossa

Sono 270 i treni Frecciarossa giornalieri che garantiscono circa 130.000 post e più di 120 destinazioni. Tra Milano e Roma, dal 22 dicembre saranno introdotti due nuovi collegamenti no-stop con un tempo di percorrenza record di 2 ore e 50 minuti, portando il totale dei collegamenti giornalieri tra le due città a 100, con oltre 50.000 posti disponibili e una frequenza media di un treno ogni 15 minuti nelle ore di punta.

Aumenta anche la frequenza dei viaggi tra Milano e Napoli con 2 nuovi collegamenti giornalieri che porteranno a 70 il numero complessivo di treni tra le due città. Novità anche sulla tratta Torino-Roma con quattro nuovi collegamenti. Per i turisti diretti a Venezia da Milano, saranno introdotti due nuovi collegamenti giornalieri. Potenziata anche la connessione tra Milano e la Costa Adriatica con 26 treni al giorno.

Confermato il servizio Frecciarossa da Roma a Pompei, attivo tutte le domeniche fino a giugno. Il network Frecciarossa si estende con i collegamenti FrecciaLink, che raggiungeranno città d’arte come Matera, Perugia e Assisi.

Inoltre saranno rinnovati i FrecciaLounge nelle stazioni di Milano Centrale, Napoli Centrale, Bologna e Firenze entro il 2024, dopo l’implementazione già avvenuta a Roma Termini.

Il trasporto regionale presenta, invece, treni sempre più moderni e adatti alle esigenze dei viaggiatori, con l’arrivo di 175 nuovi convogli a basso impatto ambientale negli ultimi 2 anni. La rete comprende oltre 6.000 treni regionali che offrono una copertura estesa e soluzioni intermodali per i passeggeri ogni giorno. L’introduzione del biglietto digitale Regionale permette viaggi più flessibili, consentendo cambi illimitati di data/ora fino al giorno prima del viaggio e illimitati cambi di ora nel giorno del viaggio.

FS Treni Turistici Italiani: parte il Roma-Cortina

Il 15 dicembre parte il nuovo “Espresso Cadore” collegherà Roma con Cortina d’Ampezzo. Si tratta del primo viaggio di FS Treni Turistici Italiani, la nuova società del Gruppo FS creata con l’obiettivo di offrire servizi ferroviari pensati e calibrati per un turismo di qualità, sostenibile e attento a riscoprire le ricchezze del territorio italiano.

Saranno rafforzati i collegamenti verso le località di montagna con treni Frecciarossa disponibili per Oulx e Bardonecchia da Napoli, Roma, Firenze, Bologna e Milano. Tornano anche i due collegamenti diretti nel weekend con Intercity Notte per San Candido e altre mete turistiche principali del Trentino-Alto Adige, nella tratta Roma-Bolzano. La tratta sarà estesa anche alle stazioni di Bressanone, Fortezza, Brunico e Dobbiaco.

Inoltre, da Milano, a bordo di Eurocity, sarà possibile raggiungere la Svizzera e visitare i mercatini di Natale caratteristici di Zurigo, Berna, Basilea, Montreux, Losanna e Ginevra.

Sono stati ampliati anche i collegamenti quotidiani di Busitalia in Umbria, Veneto e Campania e di Ferrovie del Sud Est in Puglia.

I FrecciaLink completeranno l’offerta, permettendo di raggiungere, nel fine settimana, alcune delle località montane più amate: Aosta, Cortina D’Ampezzo, Courmayeur, Madonna Di Campiglio, Val Gardena, Val Di Fassa e Val Di Fiemme.

Viaggi sempre più intermodali

Nel corso di quest’anno, 5 milioni di passeggeri hanno scelto il trasporto intermodale combinato con il treno, di cui 1,6 milioni solo per la tratta Fiumicino Aeroporto-Roma. I viaggi in FrecciaLink sono cresciuti del 90% rispetto al 2022, e nei primi 10 mesi del 2023, oltre 1 milione di passeggeri ha acquistato biglietti per utilizzare i 123 Link del Regionale.

Oltre 40.000 biglietti sono stati acquistati per raggiungere la Sicilia con collegamenti treno+nave, che dal 10 dicembre saranno ancora più ecologici grazie all’utilizzo di locomotori alimentati a batterie per il traghettamento.

L’offerta di intermodalità sarà ampliata durante la stagione invernale. Saranno introdotte corse aggiuntive per il MediopadanaLink da e per Parma, in connessione con Frecciarossa a Reggio Emilia AV. In Piemonte, a partire da gennaio, verrà attivato un nuovo collegamento regionale diretto da Torino all’Aeroporto “Sandro Pertini” di Caselle, alla Reggia di Venaria e alla località turistica “Valli di Lanzo”. In Toscana, saranno introdotti nuovi collegamenti intermodali (treno+bus) che collegano la stazione di Poggibonsi-San Gimignano con San Gimignano Centro. In Sicilia, dal 11 dicembre, saranno operativi 4 nuovi collegamenti diretti tra l’Aeroporto di Palermo e Agrigento, con conferma del collegamento intermodale treno+bus per raggiungere la Valle dei Templi.

Confermati i link attivi in Veneto, come Garda Link che collega la stazione ferroviaria di Verona Porta Nuova a località sul Lago di Garda, e Caorle Link per raggiungere il mare anche d’inverno, sono stati confermati.

I passeggeri che arrivano in Italia con Emirates avranno l’opportunità di beneficiare di viaggi integrati treno+aereo attraverso un unico biglietto e un codice PNR unico. L’accordo include tutti i voli in partenza o arrivo da Venezia, Milano, Bologna e Roma, offrendo soluzioni di viaggio integrate con le Frecce verso 27 stazioni ferroviarie.

Le promozioni per l’inverno

Le offerte invernali per i viaggi sui Frecciarossa includono:

FrecciaDAYS: Sconti fino al 70% nei giorni di martedì, mercoledì e giovedì.

Freccia2X1: Viaggi in due al prezzo di uno.

FrecciaSENIOR: Biglietti a 29 euro e 39 euro per gli over 60.

FrecciaYOUNG: Offerta per giovani fino ai 30 anni a 19 e 29 euro.

FrecciaFAMILY: Offerta per famiglie, con viaggi gratis per gli under 15 e riduzioni del 50% per gli adulti.

Viaggio gratis per cani a bordo delle Frecce fino all’8 gennaio.

Per i viaggi con Intercity, ci sono le seguenti opzioni:

Offerta Insieme: Sconti fino al 60% per gruppi da 3 a 5 persone.

A/R Weekend: Sconto del 40% per i viaggi di andata il sabato e ritorno la domenica.

Me&You: Risparmio fino al 50% per i viaggi in coppia.

Bimbi Gratis: Offerta per famiglie con ragazzi sotto i 15 anni che viaggiano gratis e adulti con uno sconto del 40%.

Viaggio gratis per cani a bordo degli Intercity fino all’8 gennaio.



Per i viaggi con Eurocity:

Promo 2×1 Mercatini: Offerta per i viaggi Italia-Svizzera, in cooperazione con le Ferrovie Federali Svizzere, in vendita fino al 10 dicembre per viaggiare fino al 20 dicembre.

Per i treni regionali:

Italia in Tour: Offerta per viaggiare liberamente per 3 o 5 giorni sui treni regionali, regionali veloci e metropolitani di Trenitalia e Trenitalia Tper.

Per gli under 30 e over 60 iscritti a X-GO, ci sono sconti fino al 70% e 50%, rispettivamente, insieme a un concorso “Very X-Mas” dal 1 al 24 dicembre con oltre 100 premi al giorno.

Animali Gratis: Viaggio gratuito per animali domestici di piccola taglia sui treni regionali.

Per gli under 30 e over 60 iscritti a X-GO, ci sono sconti fino al 70% e 50%, rispettivamente, insieme a un concorso “Very X-Mas” dal 1 al 24 dicembre con oltre 100 premi al giorno. L’iniziativa è valida sia per gli intercity che per i regionali.

Polo Passeggeri FS: i risultati del 2023

Nel periodo gennaio-ottobre, le società del Polo Passeggeri del Gruppo FS hanno registrato oltre mezzo miliardo di passeggeri, segnando un aumento del 20% rispetto al 2022, con 100 milioni di viaggi effettuati solo durante l’estate. I picchi si sono verificati a luglio e agosto, con Frecciarossa che ha registrato 8 milioni di passeggeri (+21% rispetto al 2022), Intercity con 4 milioni di viaggiatori (+8% rispetto al 2022) e Regionale con 65 milioni di passeggeri (+12% rispetto al 2022).

Il canale digitale ha visto una crescita del 31% nell’acquisto di biglietti, trainato soprattutto da acquisti internazionali. Il trasporto di biciclette a bordo treno è aumentato del 20% rispetto al 2022, superando le 190.000 unità. Trenitalia si conferma come azienda pet friendly, con oltre 310.000 animali domestici che hanno viaggiato nei primi 10 mesi dell’anno, registrando un aumento del 40% rispetto all’anno precedente.

“Trenitalia e tutte le aziende del Polo Passeggeri stanno investendo in treni e bus di ultima generazione per garantire ai passeggeri un viaggio ancora più confortevole e attento all’ambiente. Stiamo impegnando oltre 1 miliardo di euro l’anno per il trasporto regionale e, nei prossimi 3 anni, i treni saranno quasi completamente rinnovati. Abbiamo siglato un contratto di circa 1 miliardo di euro per la fornitura di 40 nuovi Frecciarossa 1000 e, nell’ambito dei fondi del PNRR, stiamo investendo in nuovi treni e carrozze Intercity, con particolare attenzione alle regioni del Sud. Con la Winter Experience consolidiamo ulteriormente i nostri sforzi e, nei prossimi mesi, offriremo ai nostri viaggiatori nuovi collegamenti per un’esperienza più completa e flessibile” ha dichiarato l’Amministratore Delegato di Trenitalia, Luigi Corradi.