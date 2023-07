OpenAI: le autorità Usa aprono un’indagine a tutela dei consumatori

Secondo la Federal Trade Commission l’organizzazione che ha creato ChatGpt potrebbe aver messo a rischio la reputazione e i dati degli utenti



La Federal Trade Commission (Ftc) ha aperto un’indagine su OpenAI, l’organizzazione un’organizzazione di ricerca sull’intelligenza artificiale che ha lanciato ChatGpt. L’Autorità vuole verificare se OpenAi abbia violato le leggi sulla protezione dei consumatori mettendo a rischio la reputazione personale e i dati degli utenti. Lo scrive il Washington Post.

L’indagine della Ftc su OpenAi

Se le accuse venissero confermate si tratterebbe di una pesante minaccia regolatoria per l’attività di OpenAI negli Stati Uniti, mentre la società sta lanciando un’offensiva globale per plasmare il futuro della politica sull’intelligenza artificiale.

Secondo quanto riportato dal Washington Post, la FTC avrebbe inviato una richiesta di documentazione di 20 pagine per capire come OpenAI affronta i rischi legati ai suoi modelli di intelligenza artificiale. L’agenzia vorrebbe comprendere se l’organizzazione ha messo in atto pratiche sleali o ingannevoli che hanno causato “danni alla reputazione” dei consumatori.

La notizia arriva nello stesso giorno in cui Elon Musk – che tra l’altro è tra i fondatori di OpenAi – ha annunciato il lancio di xAI, una nuova azienda focalizzata sull’intelligenza artificiale. L’obiettivo di xAI è ambizioso: “comprendere la vera natura dell’universo”. La società lavorerà in stretta collaborazione con X (Twitter), Tesla e altre aziende per progredire verso questo obiettivo.