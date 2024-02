Open Fiber potenzia la banda ultralarga in Sicilia con il Piano “Italia a 1 Giga”

La regione già vanta la copertura in fibra ottica Ftth per oltre 12mila civici, includendo abitazioni, imprese e aree industriali

La Sicilia è una delle tappe chiave del progetto di cablaggio di Open Fiber nel Sud Italia, mirato a dotare l’isola di una rete ultraveloce a banda larga. Finanziata con risorse del Pnrr, la connettività ultraveloce ha già raggiunto 17 Comuni, collegando 12.313 civici e 25.618 unità immobiliari.

Paola Martinez, responsabile Affari Istituzionali Territoriali di Open Fiber, ha presentato il Piano “Italia a 1 Giga” durante il webinar organizzato da Anci Sicilia, evidenziando il coinvolgimento dei Sindaci. Questa iniziativa rientra nella Strategia italiana per la banda ultralarga, promossa dal dipartimento per la Trasformazione Digitale della presidenza del Consiglio e attuata da Infratel Italia.

Martinez ha illustrato le modalità di intervento per la posa dei cavi in fibra ottica nei Comuni interessati dal Piano, sottolineando l’importanza della collaborazione per semplificare gli iter autorizzativi. “Ciò consente a Open Fiber di accelerare la realizzazione dell’infrastruttura in fibra ottica e ridurre così il digital divide dei territori – aggiunge Martinez -. Una sinergia istituzionale a sostegno di un intervento che fornisce ai cittadini, alle imprese e alla Pubblica amministrazione una connettività ultraveloce in linea con gli obiettivi strategici della ‘Digital Compass’ previsti dall’Unione europea”.

Banda ultralarga in Sicilia: i comuni coperti

I comuni siciliani coperti sono: Bagheria (179 civici), Belmonte Mezzagno (1.517), Capaci (383), Casteldaccia (1.013), Catania (148), Ficarazzi (761), Floridia (1.345), Gravina Di Catania (271), Isola delle Femmine (557), Mazara del Vallo (1.569), Piana degli Albanesi (385), Pollina (506), San Giovanni la Punta (1.385), San Gregorio di Catania (15), Santa Flavia (362), Santa Maria di Licodia (905), Villabate (1.012).Open Fiber ha ottenuto 8 lotti del Piano ‘Italia a 1 Giga’, che coinvolge 3.881 comuni in 9 regioni, tra cui Puglia, Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Lombardia, Toscana e Veneto.