Open fiber lancia la campagna “The Fiber Age” e il nuovo website

Lo spot sull’“era della fibra ottica” è per la prima volta integrato dall’intelligenza artificiale, in un mix di contenuti creativi e tecnologia supportato dalla connessione a banda ultra larga FTTH. Sul web l’azienda inaugura una nuova identità digitale grazie a un progetto che unisce restyling visivo e funzionalità

Open Fiber, l’operatore wholesale only specializzato nella realizzazione e gestione di reti in fibra ottica con architettura Fiber To The Home (FTTH), avvia la campagna di comunicazione ‘The Fiber Age’ e mette online un sito web completamente rinnovato. Due elementi essenziali per salutare l’inizio della nuova era “100% fibra”.

L’obiettivo principale è far sapere a tutti gli utenti internet che con la fibra ottica FTTH potranno finalmente contare su una connessione stabile e ultraveloce che arriva direttamente in case, aziende e pubbliche amministrazioni, senza più segmenti in rame, una tecnologia che appartiene ormai al passato.

La campagna è stata realizzata insieme all’agenzia creativa Saatchi & Saatchi, il regista Federico Mazzarisi e la casa di produzione Think Cattleya.

Lo spot sull’“era della fibra ottica”

Lo spot, cardine della campagna, parte dalla preistoria, con la scoperta del rame, primo metallo utilizzato per creare utensili, armi, gioielli, fino alle prime reti internet, e arriva ai giorni nostri e all’inizio di un’età in cui il rame deve fare spazio al nuovo: la fibra ottica fino dentro casa.

L’FTTH è presente e futuro perché garantisce l’accesso ai servizi digitali di ultima generazione con prestazioni superiori in termini di velocità (fino a 10 Gigabit al secondo e oltre), stabilità, bassa latenza e anche di sostenibilità ambientale (con un consumo ridotto dell’80% rispetto alle reti in rame o miste rame-fibra). Una connettività efficiente e davvero all’altezza dei tempi grazie alla quale l’Italia potrà definitivamente colmare il divario digitale.

L’intero progetto è 100% fibra: molte scene, infatti, hanno preso vita grazie alla collaborazione tra Saatchi & Saatchi e DOGMA, uno dei più importanti studi italiani di intelligenza artificiale, una tecnologia i cui sistemi sono in continua evoluzione e richiedono l’utilizzo di algoritmi sempre più avanzati e ampiezze di banda che solo la fibra ottica FTTH può garantire.

Open Fiber si posiziona tra i primi brand in Italia a integrare l’AI, elemento chiave della costruzione del racconto, che ha permesso di ricreare in tempi record epoche storiche lontane e diversissime, con un livello di dettaglio sorprendente. A questo si unisce il live action, che amplifica il realismo e rende ogni situazione ancora più coinvolgente.

La programmazione sui media comprende i principali canali SKY, Connected TV, radio nazionali, canali digital e le maggiori testate web di informazione.

È possibile vedere lo spot nella versione 30” al seguente link di Youtube.

Il nuovo sito web di Open Fiber

In parallelo al lancio della campagna, l’azienda guidata da Giuseppe Gola presenta il suo nuovo sito internet, frutto di un esteso progetto di restyling visivo e funzionale, raggiungibile all’indirizzo.

La nuova identità digitale, a firma dell’agenzia Justbit, è incentrata su un design dinamico, intuitivo, contemporaneo, inclusivo ed è pensata per rispondere alle esigenze di un pubblico ampio e diversificato. Il nuovo sito pone al centro i suoi target strategici: clienti privati e business (professionisti, PMI, grandi aziende), operatori partner, stakeholder istituzionali e opinion makers. Per ciascuno di essi è stata studiata una navigazione fluida e personalizzata, grazie a un’architettura informativa chiara che facilita l’accesso ai contenuti di maggiore interesse.

Il sito internet e la campagna pubblicitaria sono lo specchio che riflette l’identità di Open Fiber: trasparente, orientata al futuro e chiaramente rivolta a tutti coloro che vogliono viaggiare sulla rete che sta trasformando l’Italia.