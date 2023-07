Open Fiber: in provincia di Pisa è da oggi disponibile la fibra ottica ultraveloce

Un nuovo capitolo di connettività ultraveloce per Lajatico e Palaia grazie alla fibra ottica di Open Fiber: un futuro digitale all’avanguardia per la provincia di Pisa

La provincia di Pisa si avvia a un importante passo verso il futuro digitale grazie alla disponibilità della fibra ottica ultraveloce fornita da Open Fiber. Dopo il completo dispiegamento nelle grandi città, finalmente anche i piccoli borghi di Lajatico e Palaia potranno godere dei vantaggi della connessione Ftth (Fiber to the home), con la fibra ottica che entra direttamente nelle case, aziende, scuole e uffici pubblici.

In cosa consiste il progetto?

Grazie al progetto realizzato da Open Fiber nelle cosiddette “aree bianche,” individuate dai bandi Infratel con il supporto economico della Regione Toscana, si è puntato a colmare il divario digitale, consentendo a migliaia di cittadini e imprese di accedere alla banda ultralarga.

Il nuovo progetto di infrastruttura si estende per oltre 51 chilometri e collega al momento 2309 famiglie tra Lajatico e Palaia. Questo servizio è già attivo e pronto per l’attivazione, attraverso una rete di proprietà pubblica gestita da Open Fiber in concessione per i prossimi 20 anni. A Palaia, le zone di Soianella, Soiana, Chientina, Stibbiolo, Morrona, Terricciola, Casanova, La Rosa e Selvatelle sono già collegate, mentre a Lajatico le frazioni coinvolte sono La Sterza, Lajatico, Orciatico e San Giovanni.

Un passo avanti per un futuro digitale

L’assessore regionale alle infrastrutture digitali, Stefano Ciuoffo, commenta l’importanza dell’operazione di connessione che sta coinvolgendo sempre più territorio toscano tramite la banda ultralarga. In collaborazione con Infratel e Open Fiber, il progetto si concentra particolarmente sulle infrastrutture dei piccoli comuni finora non connessi, offrendo servizi all’avanguardia per potenziare la competitività sul mercato e attrarre nuovi investimenti.

Marco Gasparini, Regional Manager di Open Fiber Toscana, esprime la soddisfazione per l’estensione della rete in banda ultralarga, che porta questi due importanti comuni toscani a livello delle grandi capitali europee, contribuendo significativamente a ridurre il digital divide.

I sindaci di Lajatico e Palaia, Alessio Barbafieri e Marco Ghelardini, mostrano entusiasmo per il servizio di fibra ottica ultraveloce, che rappresenta un elemento di sviluppo fondamentale per le attività commerciali, lo studio, l’insegnamento e il benessere generale delle comunità locali.

OpenFiber: un attore importante nel settore telecomunicazioni

Open Fiber è un operatore wholesale italiano che offre infrastrutture in fibra ottica ad alta velocità. Fondata nel 2016 da Enel e Cassa Depositi e Prestiti, mira a diffondere la connettività ultraveloce in tutta Italia. Specializzata in tecnologia Ftth (Fiber to the Home), porta la fibra ottica direttamente nelle case, scuole e aziende. Con un’infrastruttura pubblica gestita da Open Fiber, mira a ridurre il divario digitale e migliorare la competitività dei comuni italiani. L’azienda è un importante attore nel mercato delle telecomunicazioni, fornendo soluzioni di banda larga per un futuro digitale all’avanguardia.