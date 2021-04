Olio: i migliori Extravergine d’Italia scelti dalla Guida di Bibenda

La Guida della Fondazione Italiana Sommelier ha fotografato la produzione dell’eccellenza italiana 2020-2021. La Toscana batte tutti seguita dalla Puglia e dall’Umbria. L’elenco di tutte le 170 aziende premiate con le Cinque gocce d’olio Regione per Regione. Daniela Scrobogna: colpisce il livello qualitativo dei produttori italiani

Protagonista per eccellenza della dieta mediterranea, per le sue proprietà nutraceutiche e alimentari, l’olio extravergine d’oliva ha conosciuto un vero e proprio boom nell’anno del Covid, come conseguenza della maggiore attenzione riservata in Italia e all’estero ad una alimentazione sana e salutare. Un report europeo ha messo in risalto che le esportazioni verso i Paesi extraeuropei fra ottobre 2019 e settembre 2020, hanno registrato un +15,6% .

Dopo la Spagna, l’Italia è il secondo produttore di olio di oliva in Europa e nel mondo, con una produzione nazionale media di oltre 464 000 tonnellate, due terzi dei quali extra vergine. Inoltre, l’Italia possiede 41 denominazioni DOP e un’IGP riconosciute dall’Unione europea.

Una delle guide più autorevoli degli olii extravergine italiani è Bibenda, curata da un panel di degustatori della Fondazione italiana Sommelier che ogni anno traccia un quadro ragionato della migliore produzione lungo tutto lo stivale. Sulla base delle degustazioni effettuate sono state individuate 170m aziende meritevoli di conquistare le cinque gocce d’olio, il massimo riconoscimento attribuito.

Sul primo podio dell’eccellenza italiana di quest’anno sale, ma il risultato è fin troppo scontato, la Toscana con 39 aziende. Il secondo posto spetta – ma anche qui nulla di nuovo – alla Puglia che, nonostante sia stata flagellata dalla micidiale Xylella che ne ha dimezzato la produzione, ha portato a casa ben 32 aziende insignite dei cinque gocce d’olio. Il terzo posto se lo è aggiudicato l’Umbria con 19 aziende premiate. Si sono fatte molto onore Lazio e Sicilia che vengono subito dopo con 18 aziende ciascuna. A seguire, con notevole distacco, Veneto e, Abruzzo con 7 aziende; Trentino, Calabria e Sardegna con 5; Emilia-Romagna e Campania con 4, Marche con 3; Liguria e Lombardia con 2. Ultima il Molise con una azienda.

“Quello che colpisce particolarmente – osserva Daniela Scrobogna degustatore della Guida edita dalla Fondazione Italiana Sommelier – è il livello qualitativo espresso dai produttori italiani, in generale. Si percepisce una consapevolezza che qualche anno fa non c’era. Le nuove generazioni hanno raccolto il testimone dai loro padri e sulla base del know-how acquisito stanno andando verso una produzione di olio senza compromessi. Olio sempre più pulito e perfetto, che da un punto di vista organolettico ci regala non soltanto il piacere ma anche l’emozione, tanta è la forza della cultivar. E proprio questa attenzione alla materia prima ha comportato la riscoperta di antiche cultivar dimenticate e la conferma di altre considerate minori e offuscate da tempo.

Pidicuddara, Santagatese, Minuta di Chiusi, Verdello, solo per citarne alcune.

La qualità dell’annata 2020/2021 – aggiunge Daniela Scrobogna – è di buon livello in alcune regioni del Nord e del Centro, un po’ meno al Sud. Questa differenziazione è legata ai problemi meteorologici e alle infestazioni che

hanno inciso sulla qualità del raccolto. Quindi un’annata problematica che ha spinto i singoli produttori ad esprimere al meglio il proprio potenziale. Chiaramente una qualità che può essere amplificata da corrette pratiche sia in campo che nei processi produttivi, come raccogliere precocemente, lavorare le olive con sistemi moderni (accantonando definitivamente il sistema tradizionale /fiscoli) e conservare sotto azoto. Si possono così distinguere nella produzione

2020/2021 i produttori di qualità che, nonostante la cattiva annata, ci hanno offerto degli ottimi prodotti e altri che hanno evidenziato ancor più il gap che li separa dal vertice qualitativo. Nel primo caso abbiamo riscontrato oli di grande pregio che hanno espresso caratteristiche estremamente positive: fragranza, ampio ventaglio di profumi, grande personalità gustativa, peculiarità che ben si abbineranno alla nostra Gastronomia”.

ELENCO DELLE AZIENDE PREMIATE CON LE 5 GOCCE REGIONE PER REGIONE

LOMBARDIA

Olio EVO Casaliva Denocciolato 2020

Olio EVO Leccino Denocciolato 2020

COMINCIOLI

TRENTINO

Olio EVO Garda Trentino Monocultivar Casaliva

Tenuta Ferruccio 2020

BRIOLEUM

Olio EVO Garda Trentino Uliva 2020

FRANTOIO DI RIVA

Olio EVO 2020

GIOVANNI POLI

Olio EVO Casaliva 2020

GRUMEL

Olio EVO Garda Trentino 2020

MADONNA DELLE VITTORIE

VENETO

Olio EVO Fioi 2020

FAMIGLIA ORLANDI

Olio EVO Bio 2020

Olio EVO Green Selection 2020

FRANTOIO DI CORNOLEDA

Olio EVO Garda 2020

LE CREVE

Olio EVO Trefort 2020

PAOLO BONOMELLI – CA’RAINENE

Olio EVO Veneto Valpolicella Monocultivar Grignano 2020

SAN CASSIANO

Olio EVO San Colombano 2020

TRABUCCHI

LIGURIA

Olio EVO Estremo 2020

LA BAITA E GALLEANO

Olio EVO Extremum 2020

PAOLO CASSINI

EMILIA ROMAGNA

Olio EVO Brisighella I Calanchi 2020

CANTINE INTESA

Olio EVO Monocultivar Ghiacciola Claterna 2020

PALAZZO DI VARIGNANA

Olio EVO èvo 2020

SAN PATRIGNANO

Olio EVO Monovarietale Correggiolo Rodolfo

Etichetta Viola 2020

ULIVETO DEL FATTORE

TOSCANA

Olio EVO Pèppoli 2020

ANTINORI PEPPOLI

Olio EVO Toscano Anima 2020

ARGIANO

Olio EVO Grifo 2020

BELVEDERE

Olio EVO Monocultivar Leccino 2020

CAPUA WINERY

Olio EVO 2020

CASTELLO COLLEMASSARI

Olio EVO Castello di Fonterutoli 2020

CASTELLO DI FONTERUTOLI

Olio EVO Colline di Firenze Biologico 2020

CESARE E CESARA BUONAMICI

Olio EVO Toscano 2020

COLLINE SAN BIAGIO

Olio EVO Leccino Grand Cru

ELEONORA GUASTINI – L’ALTRO SAPORE

Olio EVO 2020

FATTORIA DI FUBBIANO

Olio EVO Biologico Plenum 2020

FATTORIA DI POGGIOPIANO

Olio EVO Laudemio 2020

FATTORIA LE SORGENTI

Olio EVO Cultivar Frantoio 2020

Olio EVO Cultivar Moraiolo 2020

FATTORIA RAMERINO

Olio EVO Moraiolo Denocciolato Biologico 2020

Olio EVO Pendolino Denocciolato Biologico 2020

Olio EVO Leccino Denocciolato Biologico 2020

Olio EVO Raggiolo Denocciolato Biologico 2020

Olio EVO Berardenga Denocciolato Biologico 2020

FÈLSINA

Olio EVO 40° Anniversario 2020

Olio EVO Grand Cru 2020

FONTE DI FOIANO

Olio EVO Chianti Classico Biologico 2020

FONTODI

Olio EVO Monocultivar Frantoio Villa Magra Gran Cru 2020

Olio EVO Olivastra Seggianese Rose 2020

FRANTOIO FRANCI

Olio EVO Monovarietale Moraiolo 2020

Olio EVO Monovarietale Frantoio 2020

FRANTOIO PRUNETI

Olio EVO Chianti Classico Moraiolo 2020

GIACOMO GRASSI

Olio EVO Primo Raccolto 2020

IL BORRO

Olio EVO Agrifoglio 2020

IL VIOLONE

Olio EVO Per Me 2020

MANNI

Olio EVO Toscano 2020

MAURIZIO MENICHETTI

Olio EVO Biologico 2020

PETRA

Olio EVO Chianti Classico Frantoio 2020

PODERE GRASSI

Olio EVO 2020

PODERE PAGLIAIOLO

Olio EVO Terre di Siena 2020

PODERE RICAVO

Olio EVO 2020

POGGIO AL SOLE

Olio EVO 2020

POGGIO DI SOTTO

Olio EVO Lucca 2020

RENZO BALDACCINI

Olio EVO Lucca 2020

TENUTA LENZINI

MARCHE

Olio EVO Monocultivar Ascolana Frà Bernardo 2020

CONVENTINO MONTECICCARDO

Olio EVO Monovarietale Leccino l’Olinda 2020

L’OLINDA

Olio EVO Monocultivar Tenera Ascolana 2020

SALADINI PILASTRI

UMBRIA

Olio EVO Chiusa di Satriano 2020

ANTONELLI SAN MARCO

Olio EVO Umbria Colli Martani 2020

ARNALDO CAPRAI

Olio EVO Tremilaolive Monocultivar Borgiona 2020

Olio EVO Harvest by Night 2020

Olio EVO Vibianino 2020

CASTELLO MONTE VIBIANO

Olio EVO Frantoio Bio 2020

CENTUMBRIE

Olio EVO Monocultivar Moraiolo 2020

Olio EVO Emozione 2020

DECIMI

Olio EVO Manacco 2020

EREDI MARIO SALMAREGGI

Olio EVO 2020

FALESCO – FAMIGLIA COTARELLA

Olio EVO Sesto 2020

FRANTOIO LORETI

Olio EVO Monocultivar Moraiolo 2020

GIULIO MANNELLI

Olio EVO Monocultivar Moraiolo Lirys 2020

LUIGI TEGA

Olio EVO Monocultivar Moraiolo L’Affiorante 2020

Olio EVO Umbria Riserva 2020

MARFUGA

Olio EVO Monocultivar Moraiolo 2020

PASSO DELLA PALOMBA

Olio EVO Monocultivar Biologico Moraiolo 2020

VILLA DELLA GENGA

Olio EVO Il Sincero 2020

Olio EVO Colli Assisi Spoleto Colleruita 2020

VIOLA

LAZIO

Olio EVO Biodinamico Solaria 2020

AGRICOLA BOCCEA

Olio EVO Tuscia 2020

BATTAGLINI

Olio EVO In 2020

Olio EVO Colline Pontine 2020

CETRONE

Olio EVO Colline Pontine Monocultivar Don Pasquale 2020

COSMO DI RUSSO

Olio EVO I&P Grand Cru Giocchina Iuvenis 2020

IONE ZOBBI

Olio EVO Monocultivar Itrana Biologico 2020

LUCIA IANNOTTA

Olio EVO Biologico Mò Mò 2020

Olio EVO Biologico Mò Mò n.1 2020

MARCO CARPINETI

Olio EVO Tuscia Monocultivar Caninese Denocciolato 2020

OLIO DEL MOLINO

Olio EVO Monovarietale Caninese 2020

PODERE TIBERI

Olio EVO Monocultivar Moraiolo 2020

POGGIO LE VOLPI

Olio EVO Olivastro 2020

Olio EVO Superbo 2020

QUATTROCIOCCHI

Olio EVO Monocultivar Caninese Biologico 2020

TAMIA

Olio EVO Athos 2020

Olio EVO Eximus 2020

TRALDI

Olio EVO Colline Pontine 2020

VILLA PONTINA

ABRUZZO

Olio EVO Monovarietà Intosso 2020

FORCELLA

Olio EVO Monovarietale Leccio del Corno Mantegna 2020

FRANTOIO TINI

Olio EVO Monocultivar Intosso 2020

GARRA

Olio EVO Monocultivar I-77

LA SELVOTTA

Olio EVO Monocultivar Dritta l’Uomo di Ferro 2020

PALUSCI

Olio EVO Unico 2020

TENUTA ZUPPINI

Olio EVO Monovarietale Intosso 2020

TRAPPETO DI CAPRAFICO

MOLISE

Olio EVO Rumignana Selezione Colle d’Angiò 2020

TAMARO

CAMPANIA

Olio EVO Monovarietale Ortice Bio 2020

FRANTOIO ROMANO

Olio EVO Monovarietale Ravece 2020

OLEIFICIO FAM

Olio EVO Monocultivar Frantoio Ofrà 2020

TENUTA TORTORELLA

Olio EVO Monocultivar Ortice Cuore di Ortice 2020

TORRE A ORIENTE

PUGLIA

Olio EVO Monocultivar Peranzana 2020

AGRICOLA PIANO

Olio EVO Coppadoro 2020

CICCOLELLA

Olio EVO Aura 2020

CORLETO

Olio EVO Verde Oro 2020

COSTANTINO

Olio EVO L’Oro di Angelo Monocultivar Picholine 2020

COSTANTINO SOLIMANDO

Olio EVO Sei Cinque Zero 2020

CRUDO

Olio EVO Tenuta Arcamone 2020

DE CARLO

Olio EVO Giove 2020

DEPALO

Olio EVO Monovarietale Posta Locone 2020

FRATELLI FERRARA

Olio EVO Monocultivar Cellina di Nardò 2020

FRATELLI SANTORO

Olio EVO Gran Cru Coratina 2020

GALANTINO

Olio EVO Monocultivar Cima di Mola 2020

Olio EVO Monocultivar Coratina 2020

INTINI

Olio EVO Selezione 2020

LE FERRE

Olio EVO Bio Coratina Gran Pregio 2020

MARIA CAPUTO

Olio EVO Coratina Giacomì 2020

MASSERIA PEZZE GALERE

Olio EVO Monocultivar Coratina 2020

MASSERIA SAN DOMENICO

Olio EVO Intrepido 2020

MAZZARRINO

Olio EVO Mimì Coratina 2020

Olio EVO Mimì Nocellara 2020

MIMI’- DONATO CONSERVA

Olio EVO Cru di Coratina Biologico 2020

Olio EVO Ricerca 2020

MONTERISI

Olio EVO Coratina Denocciolato 2020

Olio EVO Grand Cru Macchia di Rose 2020

MURAGLIA

Olio EVO Coratina Vergilium 2020

OLIVETI PILERI

Olio EVO Picholine Karpene 2020

PIETRASANTA

Olio EVO Rea 2020

PUJJE

Olio EVO Terra di Bari Castel Del Monte Don Gioacchino 2020

SABINO LEONE

Olio EVO Grandi Oli Monocultivar Coratina 2020

SCISCI

Olio EVO Delia Audace 2020

SOLOLIO

Olio EVO Monocultivar Coratina 2020

SPACCAVENTO

Olio EVO Blend 2020

TENUTA VENTERRA

Olio EVO Monovarietale Coratina Assoluto 2020

TENUTE CAPUTO

Olio EVO Monocultivar Coratina Limited Edition 2020

VALENZIANO

CALABRIA

Olio EVO Monovarietale Coratina 2020

AGRIBIO LA GOCCIA PURA

Olio EVO Blend 2020

DIANA

Olio EVO Monocultivar Ottobratica Dolciterre 2020

SORELLE GARZO

Olio EVO Biologico Monocultivar Nocellara del Belice 2020

Olio EVO Biologico Monocultivar Carolea 2020

TENUTE PASQUALE LIBRANDI

SICILIA

Olio EVO Valle del Belice Case di Latomie 2020

CENTONZE

Olio EVO Tonda Iblea 2020

CINQUE COLLI

Olio EVO Monocultivar Tonda Iblea 2020

CUNZATILLU

Olio EVO Tesoro 2020

DISISA

Olio EVO Milleanni 2020

DONNAFUGATA

Olio EVO Nocellara del Belice Salvatore Cutrera 2020

Olio EVO Monti Iblei Primo 2020

FRANTOI CUTRERA

Olio EVO Monocultivar Tonda Iblea Castel di Lego Oro 2020

Olio EVO Monocultivar Moresca 03 2020

FRANTOIO GALIOTO

Olio EVO Monocultivar Nocellara Biologico 2020

GERACI

Olio EVO Monocultivar Nocellara 2020

Olio EVO Monocultivar Cerasuola 2020

MANDRANOVA

Olio EVO Sicilia Tradizionale 2020

PLANETA

Olio EVO Monov. Nocellara del Belice Foglie di Platino 2020

SIGNORELLI

Olio EVO Don Peppino 2020

SIKULUS

Olio Extravergine di Oliva Miscazzé 2020

TENUTA CAVASECCA

Olio EVO Sicilia Tonda Iblea Cherubino Bio 2020

TERRALIVA

Olio EVO Blend 2020

TITONE

SARDEGNA

Olio EVO Fruttato Verde Gran Riserva Giuseppe Fois 2020

Olio EVO Sardegna Fruttato Verde Biologico 2020

ACCADEMIA OLEARIA

Olio EVO Monocultivar Semidana TresLizos 2020

IL GIGLIO – AGRICOLA ORRU’

Olio EVO Monocultivar Bosana 2020

TANCA BARBAROSSA

Olio EVO Igante 2021

TENUTE DELL’OLIVASTRO