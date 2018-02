Olimpiadi, due medaglie azzurre: argento short track, bronzo biathlon

Dopo 3 giorni di digiuno arrivano due podi per la spedizione italiana a Pyeongchang: la staffetta femminile di short track finisce seconda dietro alla Corea del Sud mentre quella mista del biathlon supera in volata la Germania per il terzo posto.

Giornata da incorniciare per l’Italia alle Olimpiadi invernali di Pyeongchang, in Corea del Sud. Al varco erano attese due staffette, quella femminile dello short track e quella mista del biathlon, e nessuna delle due ha tradito le attese: sono arrivati rispettivamente un argento e un bronzo, con due gare bellissime e molto sofferte, nelle quali gli azzurri non avevano possibilità di vittoria ma hanno difeso con i denti il podio. Dopo l’oro nei 500 m individuali, Arianna Fontana trascina alla medaglia d’argento anche la staffetta, insieme a Lucia Peretti, Cecilia Maffei e Martina Valcepina. Oro alla favorita Corea del Sud, Italia terza ma sale di un posto beneficiando della giusta squalifica della squadra cinese, che sarebbe stata argento. Per la fuoriclasse di Sondrio è la settima medaglia olimpica in quattro partecipazioni: un oro, due argenti e quattro bronzi. Poco dopo arriva un’altra bella medaglia al fotofinish: l’Italia si giocava le ultime carte da podio nel biathlon con la staffetta mista, già bronzo a Sochi 2014. La squadra conduce la gara sempre nelle posizioni di testa, poi i 3 errori di Windisch (già bronzo individuale a Pyeongchang) all’ultimo poligono sembrano mettere a rischio la medaglia, anche perchè appena dietro c’è la temibile Germania, che però viene lasciata alle spalle in volata dall’atleta di Anterselva. Ora nel medagliere l’Italia sale a 8 medaglie, con 2 ori, 2 argenti e 4 bronzi.