Nuova Renault 5 E-Tech: l’iconica auto della casa francese ritorna, elettrica e moderna, a meno di 25 mila euro

La nuova proposta di Renault è pensata per rivoluzionare il mercato europeo delle auto elettriche. Prodotta completamente in Francia, coniuga lo stile iconico della storica R5 con la tecnologia moderna ad un prezzo competitivo. Ecco tutti i dettagli

Svelata al Salone di Ginevra 2024 uno dei modelli d’auto più attesi dell’anno: la nuova Renault 5 E-Tech Electric, nuova proposta della casa automobilistica francese, pensata per rivoluzionare il mercato europeo delle auto elettriche. L’auto, che richiama l’estetica della Renault 5, iconico modello degli anni ’70 sia all’esterno che all’interno, è parte del piano Renaulution e si propone come una soluzione competitiva nel mercato delle auto elettriche, rispondendo alla crescente domanda e alle sfide della concorrenza internazionale, con un occhio di riguardo al mantenimento di un prezzo accessibile per il consumatore europeo. Il prezzo stimato sarà, infatti, intorno ai 25 mila euro ( anche se verrà ufficialmente annunciato in primavera). Le prime consegne della Renault 5 arriveranno in autunno. Diverse le opzioni di motore, tra cui varianti da 95, 120 e 150 cavalli, e due tipi di batteria con autonomie stimata tra i 300 e i 400 chilometri.

La Renault 5 è il fiore all’occhiello del piano Renaulution e debutta sul mercato dopo tre anni di sviluppo. Inizialmente solo un progetto dell’area “Advanced Design”, l’auto diventata una priorità quando il Ceo Luca de Meo ha espresso il desiderio che il modello di serie mantenesse le caratteristiche del concept presentato. Prodotta interamente in Europa, precisamente in Francia presso gli impianti di Ruitz, Douai e Cléon, questa vettura si distingue per la sua sostenibilità ambientale. Privata di pelle e cuoio, è realizzata con un quarto dei materiali provenienti dall’economia circolare, comprendendo anche 41 kg di polimeri riciclati. Inoltre, i suoi motori non utilizzano terre rare, contribuendo a una produzione più eco-friendly.

Renault 5: il design

La Renault 5, ribattezzata ufficialmente Renault 5 E-Tech Electric, rappresenta un ritorno alle origini con uno stile iconico ispirato al modello degli anni ’70. Il suo design “retrofuturistico” riporta in auge l’estetica del passato mantenendo dimensioni e tratti con fari anteriori accattivanti e luci posteriori verticali. Il progetto è simile anche al concept presentato nel 2021. Il veicolo è stato sviluppato in soli tre anni, invece dei consueti quattro.

La Renault 5 ha modernizzato i tratti distintivi del suo predecessore, adattandoli alla tecnologia contemporanea. I fari a Led anteriori presentano una sequenza di benvenuto simile a una pupilla che fa l’occhiolino al guidatore. Inoltre, all’interno dei fari anteriori è inserita una piccola bandiera della Francia, insieme ad un galletto, simbolo nazionale, sia sul parabrezza che ai lati della bocca di carico del bagagliaio.

Le luci posteriori della Renault 5 sono progettate per migliorare l’aerodinamica, sporgendo leggermente e collaborando con lo spoiler sopra il lunotto. Quest’ultimo serve da supporto visivo per il tetto, che può essere dipinto in contrasto e presenta un richiamo alla R5 Turbo degli anni ’80 con una linea rossa lungo il bordo.

Per quanto riguarda i colori della carrozzeria, sono previsti cinque opzioni, un omaggio al nome Renault 5, tra cui bianco perlato, nero étoile, blu notte, giallo e verde pop. Questa selezione di colori richiama il catalogo degli anni ’70, aggiungendo un tocco nostalgico al design contemporaneo della vettura.

Le ruote, di dimensioni 18″ con pneumatici 195/55 R18, sono posizionate agli estremi della carrozzeria. Il logo della losanga del marchio Renault è stato sostituito sulla parte posteriore dal nome esteso del marchio, accompagnato dal numero 5.

La Renault 5 è il primo modello ad essere sviluppato sulla piattaforma AmpR Small, precedentemente nota come CMF-B EV, che rappresenta la nuova base costruttiva della nuova divisione industriale Ampere del gruppo Renault. Progettata per le auto del segmento B, questa piattaforma si distingue dalle altre varianti CMF della Renault per diverse caratteristiche, tra cui un pianale piatto, un passo lungo, un’abitabilità ottimizzata, un volume di carico spazioso, un baricentro ribassato, una sospensione posteriore multi-link e un peso ridotto inferiore a 1.500 kg.

L’adozione della piattaforma AmpR Small ha permesso di ottenere economie di scala e ridurre i costi di produzione, grazie anche ad una nuova architettura delle batterie. Queste ultime sono suddivise in 3 o 4 grandi moduli anziché 10 o 12 moduli come in altre auto elettriche del marchio francese, contribuendo a semplificare e ottimizzare il sistema elettrico complessivo del veicolo.

La Renault 5 si distingue per le sue dimensioni compatte nel segmento B delle utilitarie. Con una lunghezza di 3,92 metri, si posiziona tra la Twingo (più corta di 30 cm) e la Clio (più lunga di 9 cm). La batteria posizionata sotto il pavimento della piattaforma AmpR Small offre un’ottima gestione dello spazio, con un bagagliaio di 326 litri di capacità in configurazione normale dei sedili, una caratteristica unica nel segmento B.

“Sul mercato non ci sono altre elettriche di segmento B con una simile capienza”, spiega Renault.

Renault 5: gli interni

Gli interni della Renault 5 sono caratterizzati da un design curato e vivace, con due schermi principali da 10″ ciascuno, uno centrale e uno per il conducente. La parte superiore dell’abitacolo è rivestita con materiali morbidi e piacevoli al tatto. L’abitacolo richiama lo stile della Renault 5 del passato, con la plancia centrale decorata con cuciture verticali e disponibile anche con rivestimenti in denim. I sedili riprendono la forma della R5 Turbo.

I materiali interni includono tessuto denim riciclato al 100% e altri materiali con un’alta percentuale di riciclo. La strumentazione digitale dietro al volante può essere da 7″ o 10″ con diverse opzioni di visualizzazione. Il touchscreen centrale da 10″ accoglie i passeggeri con una sequenza di benvenuto grafica e sonora sviluppata in collaborazione con l’Ircam e l’artista Jean-Michel Jarre. Quest’ultimo ha anche creato il suono esterno emesso dal veicolo elettrico quando si sposta a meno di 30 km/h, destinato ad avvisare i pedoni (VSP, Vehicle Sound for Pedestrians).

Il sistema OpenR Link è integrato con Google, inclusa la navigazione Google Maps che pianifica i viaggi in base a vari fattori. L’auto è dotata di un assistente virtuale chiamato Reno, che può interagire con l’intelligenza artificiale di ChatGPT e con l’app My Renault. Tra le funzionalità vi è anche la possibilità di guardare video su YouTube quando l’auto è ferma.

Il climatizzatore è controllato tramite tasti fisici, le bocchette sono illuminate e ci sono dettagli di personalizzazione come una leva del cambio con cappuccio intercambiabile. Sono disponibili accessori stampati in 3D, come organizer e portaoggetti.

Tra gli accessori aggiuntivi anche una cesta per trasportare la baguette francese.

Renault 5: la motorizzazione

La Renault 5 sarà disponibile con due diverse dimensioni di batteria e un’autonomia massima fino a 400 km. I motori elettrici sono senza terre rare e dispongono di tre livelli di potenza: 95 CV, 120 CV e 150 CV. La batteria da 40 kWh offre un’autonomia di 300 km, mentre quella da 52 kWh arriva fino a 400 km (WLTP). Entrambe le batterie utilizzano la chimica delle celle NMC (nichel-manganese-cobalto) e utilizzano un’architettura di elettrificazione a 400 V offrendo la funzione di ricarica bidirezionale, con V2L (vehicle-to-load) e V2G (vehicle-to-grid), che consente di alimentare dispositivi esterni come aspirapolvere, bollitore o computer fino a 200 V e 3.7 kW di potenza in AC. La potenza massima di ricarica in corrente alternata AC è di 11 kW, mentre in corrente continua DC è di 80 kW con la batteria da 40 kWh e 100 kW con la batteria da 52 kWh che porta dal 15% all’80% in 30 minuti.

La Renault 5 supporta la funzione plug and charge alle stazioni di ricarica compatibili, come Ionity, permettendo il collegamento, la ricarica e il pagamento automatici grazie all’account di pagamento dell’utente memorizzato nel software dell’auto, senza l’uso di app o carte fisiche. Durante la ricarica, il livello della batteria può essere visualizzato dal display a forma di “5” sul cofano anteriore, dove ogni linea rappresenta un 20% di ricarica. Inoltre, l’auto è dotata di una pompa di calore per il condizionamento termico dell’abitacolo e della batteria, insieme a un sistema HVCH da 8 kW per garantire una temperatura confortevole dopo l’accensione.

La dotazione di dispositivi di assistenza alla guida (ADAS) della Renault 5 includono un sistema di monitoraggio dell’attenzione del conducente, frenata automatica di emergenza in retromarcia, sensori anteriori e posteriori con correzione della traiettoria d’emergenza, uscita sicura degli occupanti. Il pulsante My Safety Switch consente di attivare o disattivare contemporaneamente almeno 5 ADAS tramite personalizzazioni sul display multimediale. Inoltre, l’Active Driver Assist offre funzioni di guida autonoma di livello 2, combinando l’Adaptive Cruise Control con funzione “Stop & Go” con il dispositivo di assistenza al mantenimento nella corsia. Quest’ultimo consente anche al veicolo di adattarsi in modo predittivo alla strada da percorrere, anticipando rotatorie, curve e variazioni dei limiti di velocità.

Renault 5: prezzo di partenza sotto i 25 mila euro

La nuova Renault 5 offrirà un prezzo notevolmente più conveniente rispetto alle altre piccole auto elettriche presenti sul mercato, con un risparmio di circa 10.000 euro. Il prezzo di partenza sarà infatti inferiore ai 25.000 euro. Il costo ufficiale della Renault 5 E-Tech Electric sarà ufficialmente svelato in primavera.

La gamma della Renault 5 include gli allestimenti Evolution e Techno, oltre alla versione “Collection” che si evolve ogni anno seguendo le tendenze della moda. La versione di lancio sarà la “Collection” Iconic Cinq, con accessori di personalizzazione inediti. L’equipaggiamento di serie include cerchi da 18”, display centrale da 10”, chiave Keyless Entry, compatibilità con smartphone wireless, freno a mano elettrico e fari Full LED.

La versione Techno aggiunge cerchi in lega, quadro strumenti da 10”, settaggi MULTI-SENSE, parking camera, sistema multimediale OpenR Link con Google integrato, caricabatteria a induzione per smartphone, indicatore di ricarica luminoso sul cofano e Active Driver Assist. La versione Iconic Cinq aggiunge verniciatura bitono, sedili e volante riscaldati, Easy Park Assist, sensori di ostacoli e caratteristiche stilistiche.

Per soddisfare le esigenze dei clienti, le versioni Techno e Iconic Cinq saranno disponibili anche con batteria da 40 kWh, successivamente proposte con allestimenti entry-level più accessibili.

La controllata Mobilize di Renault ha sviluppato un piano con broker energetici che consente agli utenti di restituire elettricità alla rete tramite una wallbox domestica speciale, consentendo un risparmio fino al 50% sui costi di rifornimento. Questo servizio sarà inizialmente disponibile in Francia, Germania e Regno Unito, ma in futuro sarà estesa anche ad altri paesi tra cui l’Italia.

De Meo, Ceo Renault: “si può produrre in Europa”

“Con questo veicolo dimostriamo che la produzione in Europa, in Francia, è davvero realizzabile” ha affermato il ceo di Renault, l’italiano Luca de Meo.

La Renault 5 è il primo modello lanciato da Ampere, la controllata indipendente del gruppo Renault specializzata nell’elettrificazione. Sarà assemblata a Douai, Francia, all’interno del cluster ElectriCity del costruttore francese, composto da fabbriche di auto e componenti. Le batterie saranno fornite da Envision Aesc a partire dal prossimo anno, mentre i motori elettrici saranno prodotti a Cleon, sempre in Francia. La casa automobilistica afferma che l’assemblaggio della Renault 5 richiederà solo nove ore, più veloce anche del montaggio di Tesla.