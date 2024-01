Auto: ecco i modelli più attesi del 2024

Sono tante le novità in arrivo: dal rilancio della Lancia Ypsilon alla nuova Panda, al primo B-SUV di Alfa Romeo. E poi la nuova Mini Cooper, il ritorno della Renault 5 e la nuova Dacia Duster e Toyota Land Cruiser. Ecco alcuni dei modelli più attesi del 2024

Molte le novità in arrivo nel mondo dell’auto. Nel 2024, il settore automobilistico presenterà numerose novità, coinvolgendo modelli di successo e altri attesi con grande interesse da concessionari e automobilisti.

Con una crescente attenzione alla sostenibilità, i veicoli elettrici guadagneranno sempre più terreno nel 2024. Ma le novità riguarderanno anche le vetture ibride e le classiche auto con motore endotermico. Inoltre, con nuove le norme europee sulla sicurezza, in vigore da luglio, sono state integrati anche nuove soluzioni elettroniche e sistemi interattivi per migliorare la sicurezza durante la guida.

Gli incentivi governativi e locali contribuiranno a rendere accessibili molte di queste novità, dimostrando che nonostante eventuali difficoltà di mercato, il calendario del 2024 sarà caratterizzato da una ricca offerta automobilistica.

Le nuove auto in arrivo in Italia saranno diverse sia in termini di tipo che di prezzo, coprendo una vasta gamma di segmenti. Nonostante la crescita SUV e dei crossover, le city car mantengono una rilevanza significativa nel mercato automobilistico.

Ecco alcune delle auto più attese del 2024.

Lancia Ypsilon 2024

La presentazione della nuova Lancia Ypsilon 2024 è imminente, programmata ufficialmente per il prossimo febbraio, durante la settimana della moda (20-26 febbraio). Il render mostra un design esteticamente attraente, con influenze dalla Lancia Pu+Ra e richiami a modelli come la Nissan Juke e la Toyota Celica. La linea, in sintonia con la Peugeot 208 e la Opel Corsa, si basa sulla piattaforma condivisa e-CMP. La Lancia si distinguerà con dettagli premium, sia nell’aspetto esterno che nell’innovativo sistema di infotainment esclusivo chiamato S.A.L.A.

Per quanto riguarda i motori, la Ypsilon 2024 sarà disponibile in versione elettrica, con una batteria per un’autonomia di 400 chilometri, già impiegata su modelli come la Fiat 600e e la Jeep Avenger. Sarà disponibile anche una versione ibrida con un doppio motore da 100 e 136 cavalli.

Inoltre, a partire dal 2025, sarà introdotta la versione HF, totalmente elettrica con una potenza di 240 cavalli, conferendo alla Ypsilon una posizione di rilievo nel suo segmento.

Il prezzo ipotizzato per la variante totalmente elettrica potrebbe essere di circa 35.000 euro, considerando i prezzi della concorrenza come la Fiat 600e. La versione Mild Hybrid Electric Vehicle (MHEV) con motore 1.2 da 100 cavalli potrebbe partire da circa 22.000 euro, con una variante da 136 cavalli leggermente più costosa.

Stellantis punta molto sulla nuova Ypsilon, vista come un fondamentale impulso per il rilancio del marchio italiano.

Nuova Panda 2024

La nuova Fiat Panda (ancora da confermare il nome) è stata annunciata per l’11 luglio. Sarà un’auto elettrica derivata dalle forme della Fiat Concept Centoventi del 2019 e sostituirà la Panda, ma con dimensioni leggermente superiori. La novità, già ampiamente discussa, è che sarà prodotta in Serbia nello stabilimento di Kragujevac, precedentemente dedicato alla Fiat 500L. La nuova Panda elettrica utilizzerà la piattaforma low-cost Smart Car, la stessa della Citroen e-C3. Il prezzo dovrebbe partire da sotto i 25 mila euro. e sarà lanciata a luglio 2024, con un prezzo inferiore a 25.000 euro. Con gli incentivi si prospetta un prezzo inferiore ai 20.000 euro.

Alfa Romeo Milano

L’Alfa Romeo Milano è la prima B-SUV della casa automobilistica del Biscione e sarà presentata ufficialmente ad Aprile.

Le immagini trapelate della nuova Alfa forniscono un dettagliato sguardo alla sua estetica, caratterizzata da un frontale grintoso con scudetto al centro e luci sottili a led segmentate. Le maniglie delle portiere anteriori sono di tipo tradizionale, mentre quelle posteriori sono integrate nell’intelaiatura dei finestrini. La zona posteriore presenta gruppi ottici a led composti da tre moduli, collegati da una banda nera che attraversa la larghezza della vettura, con il logo Alfa Romeo al centro.

La Milano condividerà la piattaforma e le dimensioni con modelli simili di altri marchi del gruppo Stellantis, come Jeep Avenger e Fiat 600, con una lunghezza di circa 420 cm. Le opzioni motori includono un 3 cilindri turbo 1.2 mild hybrid da 100 o 136 CV, con distribuzione a catena, e un’unità completamente elettrica da 156 CV, alimentata da una batteria da 51 kWh con un’autonomia di circa 400 km.

Considerando il prezzo della Tonale, che si aggira intorno ai 35.000 euro, si ipotizza un costo simile per la versione elettrica. Per la variante ibrida, ci si aspetta un prezzo di circa 25.000 euro, in linea con il listino della Ypsilon, poiché entrambe montano lo stesso motore.

Nuova Citroën ë-C3

La nuova Citroën ë-C3 è il primo modello del Gruppo Stellantis ad utilizzare la piattaforma Smart Car, progettata per le auto elettriche compatte di nuova generazione. Con una lunghezza di 4,01 metri, la city car sarà dotata di un motore elettrico da 113 CV abbinato a una batteria da 44 kWh, offrendo un’autonomia di 320 chilometri nel ciclo WLTP. La Nuova Citroën ë-C3 sarà disponibile nel secondo trimestre del 2024, con un prezzo di partenza di 23.900 euro. In futuro, verrà introdotta anche una versione economica con una batteria ridotta.

Peugeot 3008

La Peugeot 3008 di terza generazione è, invece, la prima auto del Gruppo Stellantis a utilizzare la piattaforma Stla Medium, progettata principalmente per modelli elettrici. Oltre alla variante elettrica, la gamma include anche versioni ibride a benzina e, successivamente, una plug-in da 1.6. Il modello sarà disponibile a partire da febbraio con un prezzo iniziale di 38.700 euro.

Renault 5

Nel corso del 2024, una delle principali novità sarà il ritorno della Renault 5, che sarà lanciata sul mercato come una city car completamente elettrica con una batteria di almeno 42 kWh. L’auto sarà esposta per la prima volta il 26 febbraio al Salone di Ginevra.

La Renault 5 sarà lunga 3,92 metri e condividerà il 70% delle componenti con Clio e Captur; sarà basata sulla piattaforma CMF-B EV per veicoli elettrici. Dotata di una batteria da 52 kWh, offrirà anche una versione da 40 kWh. L’autonomia stimata per la prima sarà di circa 400 km, mentre per la seconda potrebbe fermarsi intorno ai 300 km. Caratterizzata dalla tecnologia di bordo con l’avatar Reno per l’interazione con l’infotainment, la Renault 5 sarà disponibile a un prezzo di circa 25.000 euro.

Nuova Mini Cooper

Tra i modelli più attesi anche la nuova MINI Cooper, iconica city car che sarà rilanciata in una versione rinnovata e includerà un modello completamente elettrico. Le versioni a benzina saranno prodotte a Oxford, mentre quella elettrica sarà assemblata in Cina. La gamma includerà le versioni a 3 Porte, 5 Porte e, presumibilmente nel 2025, anche una versione Cabrio.

Lamborghini Huracan 2024

Nel settore delle hypercar grande attesa c’è per la nuova Lamborghini Huracan, attesa entro la fine del 2024. L’auto dovrebbe presentare un powertrain ibrido Plug-In, che sostituisce il precedente V10 con un nuovo motore V8. Il design esterno sarà correlato alla Lamborghini Revuelto, con caratteristiche come scarichi esagonali, fari a LED a forma di Y e prese d’aria su tutto il corpo vettura. La vettura manterrà la monoscocca in fibra di carbonio e il sottotelaio posteriore in alluminio introdotti con la Revuelto. Non è stata ancora confermata l’adozione del motore V8 bi-turbo da 4,0 litri della Urus, ma è probabile che la nuova Huracan abbia un motore su misura per offrire un’esperienza di guida distintiva e un carattere unico.

Dacia Duster 2024

La terza generazione della Dacia Duster, attesa per il 2024, subirà un significativo rinnovamento sulla piattaforma tecnica CMF-B del gruppo Renault, condivisa con modelli come la Jogger e la Sandero. Il restyling promette un design più muscoloso e distintivo, con un’allungata presenza che richiama la sorella maggiore Bigster. La novità più rilevante sarà l’introduzione di una versione elettrificata, con una variante plug-in hybrid, inclusi motori come il 1.0 e il 1.6 full hybrid, con possibilità di trazione integrale. Prezzo a partire da 19.000 euro.

Hyundai Santa Fe 2024

Nel 2024, Hyundai presenta la quinta generazione di Santa Fe, un SUV che sarà disponibile in diverse varianti. Il modello includerà una versione full hybrid e una plug-in hybrid (a sette posti), entrambe basate su un motore 1.6 turbo benzina abbinato a un cambio automatico. Il debutto è previsto nel primo semestre del 2024 anche sul mercato italiano, ma il listino prezzi non è ancora stato confermato, con stime che indicano un inizio da oltre 60.000 euro.

Toyota Land Cruiser 2024

Nel corso dell’anno è previsto il lancio della nuova generazione della Toyota Land Cruiser. Il SUV della casa nipponica manterrà il suo carattere off-road, presentando un comparto tecnico rinnovato e una dotazione di sicurezza migliorata. In Europa, sarà disponibile la versione con motore 2.8 turbodiesel da 204 CV accoppiato a un cambio automatico a 8 rapporti. Nel 2025, è attesa anche una variante mild hybrid del motore diesel.

Tesla Model Y

La casa automobilistica di Elon Musk sta preparando il rinnovamento della sua auto più venduta, la Model Y. La versione aggiornata adotterà molte delle modifiche introdotte sulla Model 3, includendo cambiamenti estetici e funzionali. Le modifiche funzionali si concentreranno sull’aerodinamica per migliorare l’efficienza, con un frontale più basso e affilato, nuovi fari anteriori e fanali posteriori più moderni. L’abitacolo sarà rivisto con migliorie alle sospensioni, all’insonorizzazione e l’aggiunta di un touchscreen da 8 pollici per i passeggeri posteriori. Un pannello touch frontale da 15,4 pollici e la rimozione degli steli dal piantone dello sterzo sono previsti, con i comandi spostati sulla corona del volante e sul display centrale. La produzione di massa della Model Y rinnovata dovrebbe iniziare nell’estate del 2024 presso la fabbrica di Shanghai.

Gli altri modelli in arrivo

Tra le novità del 2024 vi sono anche: