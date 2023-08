Nuova corsa allo spazio. La Russia torna sulla Luna alla ricerca di acqua

Decollato con successo il razzo che trasporta un lander in direzione Luna. Atterraggio previsto per la prima volta al Polo Sud lunare per il 21 agosto. Obiettivo della missione è trovare riserve di ghiaccio d’acqua. Il Cremlino gioca così d’anticipo. L’India è già in missione. Stati Uniti, Cina e UE sono pronte a nuove esplorazioni. È tornata la corsa allo spazio?

La Russia ha lanciato un razzo con una sonda diretta verso la Luna, avviando la sua prima missione verso il satellite dopo quasi cinquant’anni (l’ultima volta era il 1976).

Il razzo Soyuz 2.1 che trasporta l’astronave Luna-25 (dal peso di 800 chili) è decollato dal cosmodromo Vostochny, a 5.550 km a est di Mosca, alle 2:11 di venerdì ora di Mosca. Il lander è stato spinto fuori dall’orbita terrestre verso la Luna più di un’ora dopo, momento in cui il controllo missione ha preso il comando dell’astronave, ha dichiarato l’agenzia spaziale russa Roscosmos.

Atterraggio previsto per il 21 agosto al Polo Sud lunare

L’operazione mira a rivitalizzare il settore spaziale russo, in difficoltà e isolato a causa del conflitto in Ucraina, ma presenta anche fini più scientifici.

La missione lunare russa ha l’obiettivo di effettuare un atterraggio morbido al polo sud lunare, una regione in cui si sospetta la presenza di preziose riserve di ghiaccio d’acqua. Dopo 47 anni dall’ultima volta ecco quindi un nuovo tentativo di atterraggio sulla Luna e il primo nella regione polare a Sud. Un risultato che farebbe della Russia la prima nazione a realizzare questa impresa.

“Per la prima volta nella storia, l’allunaggio sarà effettuato sul polo sud lunare. Fino ad ora, tutti erano sulla luna nella zona equatoriale”, ha detto un alto funzionario di Roscosmos, l’Agenzia spaziale russa Alexandre Blokhine.

L’atterraggio è previsto per il 21 agosto, come dichiarato dal capo dell’agenzia spaziale russa, Yuri Borisov. “Ora aspetteremo il 21. Spero che avvenga un atterraggio morbido altamente preciso sulla Luna,” ha detto Borisov ai lavoratori del cosmodromo di Vostochny dopo il lancio. “Speriamo di essere i primi.”

L’astronave rimarrà quindi in orbita lunare per 5-7 giorni prima di atterrare in uno dei tre siti possibili vicino al polo.

Obiettivo scoprire acqua sulla Luna

La Luna-25, delle dimensioni simili a una piccola auto, sarà in missione per un anno. Con una massa di 1,8 tonnellate e una dotazione di 31 kg (68 libbre) di strumentazione scientifica, Luna-25 utilizzerà una pala per prelevare campioni di rocce da una profondità fino a 15 cm (6 pollici) per testarne la presenza di ghiaccio congelato. L’area in cui opererà sarà il polo sud lunare, una regione dove negli ultimi anni sono state rilevate tracce di ghiaccio d’acqua in aree craterizzate ombreggiate, da parte di scienziati della NASA e di altre agenzie spaziali.

Nel 2018, le mappe della NASA hanno rivelato la presenza di ghiaccio d’acqua in zone ombreggiate della Luna, e nel 2020 l’agenzia ha confermato che l’acqua esiste anche in regioni illuminate dal sole. Numerose potenze mondiali, tra cui gli Stati Uniti, la Cina, l’India, il Giappone e l’Unione Europea, hanno condotto esplorazioni lunari negli ultimi anni senza grandi successi. Un atterraggio lunare giapponese è fallito l’anno scorso e una missione israeliana è fallita nel 2019.

Borisov ha annunciato che ci saranno almeno tre ulteriori missioni lunari nei prossimi sette anni, e ha indicato che, successivamente a questa fase, la Russia e la Cina collaboreranno per una possibile missione lunare con equipaggio.

“I miei colleghi e io in Cina passeremo alla fase successiva – la possibilità di una missione con equipaggio sulla Luna e la costruzione di una base lunare,” ha detto Borisov.

Far rinascere il settore aerospaziale del Cremlino

La missione Luna-25 riveste un’importanza significativa, poiché il governo russo sostiene che le sanzioni occidentali legate alla guerra in Ucraina, molte delle quali hanno colpito il settore aerospaziale di Mosca, non abbiano indebolito l’economia russa come desiderato.

La missione lunare, lungamente programmato dalla Russia, servirà da verifica per l’indipendenza crescente del paese nello spazio, soprattutto alla luce dell’invasione dell’Ucraina, che ha notevolmente danneggiato i legami spaziali tra Mosca e l’Occidente e ha influenzato il ruolo cruciale della Russia sulla Stazione Spaziale Internazionale.

La Russia è entrata in competizione contro l’India, che ha lanciato il suo lander lunare Chandrayaan-3 il mese scorso, e con gli Stati Uniti e la Cina, entrambi con programmi avanzati di esplorazione lunare che mirano al polo sud lunare.