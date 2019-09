Nomine: Panetta nel board Bce, Franco prossimo Dg Bankitalia

Il Direttore generale della Banca d’Italia, Fabio Panetta, sarà nominato a breve nuovo membro della Bce – Il nuovo Dg di Via Nazionale sarà, salvo imprevisti, Daniele Franco – La Tinagli al posto di Gualtieri agli Affari economici del Parlamento europeo

In Banca d’Italia il 2019 sarà ricordato come l’anno dei grandi cambiamenti al vertice. Grosse novità sono in vista nelle prossime settimane. Dopo il rinnovo del Direttorio e il cambio alla Direzione generale in primavera con le dimissioni di Salvatore Rossi e la promozione di Fabio Panetta contemporaneamente all’ingresso nel Direttorio di Daniele Franco e di Alessandra Perrazzoli, altri cambiamenti battono alla porta.

Dopo l’uscita di Mario Draghi dalla Bce e l’insediamento alla presidenza di Eurotower di Christine Lagarde, il Direttore generale della Banca d’Italia Fabio Panetta sta per essere promosso nel board della Banca centrale europea in sostituzione di un membro francese. La nomina avverrà a breve e da dicembre Panetta sarà a tutti gli effetti al vertice della Bce. Di conseguenza lascerà la Direzione generale di Via Nazionale e la presidenza dell’Ivass che vigila sulle assicurazioni: la sua sarà la più breve Direzione generale della Banca d’Italia. Poco più di sei mesi, ma per assumere un incarico europeo prestigioso. A Francoforte Panetta, 60 anni, ciociaro e da sempre in Banca d’Italia, potrà rappresentare l’Italia e far valere le sue competenze in materia di vigilanza bancaria nel board guidato dalla nuova presidente Lagarde.

L’uscita di Panetta verso l’Europa impone ovviamente di nominare un nuovo Direttore generale di Banca d’Italia che, salvo imprevisti, dovrebbe essere Daniele Franco, 66 anni, veneto, già Ragioniere generale dello Stato e promosso in primavera nel Direttorio della Banca d’Italia al fianco del Governatore Ignazio Visco, di Panetta, di cui dovrebbe prendere il posto, e di Luigi Federico Signorini e Alessandra Perrazzoli. Esperto di finanza pubblica, Franco sarebbe così un altro Direttore generale della Banca d’Italia che proviene dal glorioso Servizio studi di Via Nazionale, dove ha trascorso in precedenza molti anni e che ha anche diretto prima della parentesi alla Ragioneria generale dello Stato.

Con Panetta in Bce si rinnoverà così completamente la rappresentanza italiana nei massimi organismi europei che ha visto negli ultimi tempi David Sassoli salire alla presidenza del Parlamento europeo, Paolo Gentiloni diventare Commissario europeo e molto probabilmente l’economista ed europarlamentare Irene Tinagli approdare alla presidenza della Commissione Affari economici del Parlamento europeo in sostituzione di Roberto Gualtieri, da pochi giorni nuovo ministro dell’Economia nel Governo Conte 2.