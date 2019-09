Gentiloni commissario Ue: il Governo ha scelto l’ex Premier

La candidatura del presidente dem è già stata comunicata da Conte a Von der Leyen in via informale: oggi l’ufficialità – La delega sarà una delle più importanti

L’Italia sceglie Paolo Gentiloni come candidato per la nuova Commissione europea che entrerà in carica il primo novembre. L’ex Presidente del Consiglio e attuale presidente del Partito democratico dovrebbe ottenere una delle deleghe più importanti, come quella al Commercio o addirittura agli Affari economici dell’Unione.

La scelta di Gentiloni è stata comunicata mercoledì sera dal premier Giuseppe Conte alla futura numero uno dell’esecutivo comunitario, Ursula Von der Leyen. Si è trattato di una comunicazione informale, via telefono. L’annuncio ufficiale avverrà per via scritta dopo la riunione di oggi del Consiglio dei ministri.

Gentiloni è reduce da uno scontro a distanza – ma non per questo meno aspro – con Matteo Renzi, che lo ha accusato di aver provato a far saltare l’intesa con il M5S ponendo diktat a mezzo stampa. Renzi ha pronunciato queste parole alla sua scuola di formazione politica a Barga, in provincia di Lucca, davanti a 200 under 30. L’audio registrato aveva fatto il giro del web.