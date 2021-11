Nomine Fed, sprint finale tra due colombe: Powell o Brainard

Ultime ore per la corsa alla guida della Banca centrale Usa: Biden potrebbe confermare Jerome Powell (favorito) o scegliere Lael Brainard, preferita dall’ala sinistra dei democratici. Il nuovo presidente dovrà vedersela con inflazione e ambiente

“Tagliati le vene e vai all’inferno”. Oppure: “Ti auguro di cadere dalle scale e di lasciarci la pelle”. Così, secondo il New York Times, sono stati salutati dai colleghi i deputati repubblicani, 13 in tutto, che hanno reso possibile l’approvazione del piano per le infrastrutture promosso dal presidente Biden. Steve Bannon, il pasdaran della destra radicale al fianco di Donald Trump, ha pubblicato sul suo sito i numeri di telefono dei “traditori”, quelli che l’ex presidente definisce Rino (Republicans in name only).

LEGGI ANCHE: Piano Biden spinge Wall Street, oro e petrolio sugli scudi





Insomma, non lamentiamoci delle periodiche risse a Montecitorio. E’ questo il clima politico che si respira a Washington dove, ormai, è molto difficile condividere decisioni bipartisan, specie quando si toccano tempi politicamente assai sensibili, come la nomina del governatore della Fed, scelta che il presidente Joe Biden potrebbe compiere già entro la fine della settimana o, al più, all’inizio della prossima per lasciare a senatori e deputati il tempo per promuovere (o bocciare) il candidato scelto dal presidente per i prossimi quattro anni a partire dal prossimo febbraio.

La rissa politica, più che le preoccupazioni sui tassi, rischia di giocare un brutto scherzo a Jerome Powell, il repubblicano scelto da Trump nel 2017. Approfittando dello scandalo provocato dagli acquisti in Borsa dei governatori della Fed di Boston e di Dallas, l’influente senatrice Elisabeth Warren ha dipinto Powell come “un genio del male” investigando sulle vendite di quote di fondi Vanguard per un milione di dollari effettuate da Powell nel 2020. Ma le accuse si sono rivelate deboli: Powell, che ha parlato di “esigenze personali”, ha ceduto i titoli ai minimi, prima che nel novembre 2019 la scoperta dei vaccini favorisse la ripresa di Wall Street.

Ma l’assoluzione di Powell, combinata con il giudizio positivo di Janet Yellen, l’ispiratrice della politica economica della Casa Bianca che l’aveva preceduto alla guida della banca centrale, potrebbero non bastare a garantirgli la conferma, nonostante l’indipendenza dimostrata sotto le bordate di Trump, a suo tempo molto critico sulle scelte di politica monetaria della Fed. L’ala sinistra dei democratici, infatti, preme per la nomina di Lael Brainard, 59 anni, master ad Harvard, già brillante sottosegretario al Tesoro Usa con Barack Obama che nel 2014 gli aprì, le porte della Fed, dove la bionda Lael ha interpretato in questi anni il ruolo dell’opposizione, votando contro ogni alleggerimento della legislazione sul sistema bancario e, negli ultimi anni, a favore di un ruolo attivo della banca centrale sul tema dell’ambiente.

Il duello, dunque, corre tra il favorito Powell (o bookmakers lo danno al 70 per cento) e la sfidante Brainard, sostenuta dalla pattuglia della sinistra democratica. Non sarà facile per Biden proporre la conferma di Powell, una soluzione bipartisan che parte dei democratici vede come il fumo negli occhi. Ma sarà ancora più difficile racimolare tra i repubblicani quel pugno di voti necessario per non correre il rischio di una bocciatura per la combattiva Brainard. Ma a ben vedere, Biden non sarà costretto ad una scelta secca. A fine anno, infatti, scade il mandato di uno dei vice di Powell, il repubblicano Randall Quarles, potente responsabile della supervisione sulle banche. Non solo. Anche l’altro vice, lo stimato repubblicano Richard Clarida, cui si deve nei fatti la strategia sui tassi, lascerà presto la banca centrale. Di qui la possibile quadratura del cerchio: pur confermando Powell alla presidenza, Biden può garantire sulla carta ai democratici la maggioranza della Fed alla vigilia di anni che si annunciano complicati, visto che i tassi, vicini allo zero, non potranno che salire a fronte dell’inflazione che, per “temporanea” che sia, è ormai tornata ai livelli di inizio anni Novanta.

Alla faccia dei continui record di Wall Street, simbolo di un’epoca che verrà ricordata come la seconda stagione d’oro per i ricchi, avvantaggiati dal denaro a basso costo che ha favorito la formazione di bolle finanziarie a prova di inflazione, dal mercato dell’arte alle criptovalute, per non parlare della corsa al mattone. Certo, il boom dei mercati finanziari ha favorito la ripresa dell’occupazione, ma a prezzo dell’eguaglianza, visti gli squilibri dei salari che da soli non garantiscono più uno standard di vita almeno accettabile. Nei prossimi anni quindi la politica del denaro facile non sarà più sufficiente per valutare l’azione della Fed. Ambiente ed energia oltre alle regole per il fintech faranno la differenza.