Nomine bancarie: Francesco De Marco Dg di Tyche Bank e Francesco Bossi capo del Wealth Management di Cherry Bank

Due nomine bancarie di manager giovani in banche giovanissime: De Marco in Tyche Bank e Francesco Bossi in Cherry Bank

Due nuove nomine nel mondo bancario. Il cda di Tyche Bank, banca bolognese presieduta da Enrico Rossetti con filiali anche a Milano e in Sicilia e specializzata nella gestione di crediti deteriorati, ha nominato Francesco De Marco, classe 1984, come suo nuovo Direttore generale. Laureato In economia alla Luiss di Roma, De Carlo lavora da 15 anni nel settore bancario ed è stato responsabile della divisione Crediti deteriorati prima in Banca Ifis e poi Banca Finint.

Cherry Bank, banca full-service di recente origine, ha invece nominato Francesco Bossi responsabile della Business Unit Wealth Management. Nato a Trieste nel 1999, Bossi jr si è laureato in Economia e Finanza in Bocconi e poi ha proseguito il suo perfezionamento presso la Europe Business School di Parigi e presso la San Diego State University in California. “Nel mondo del Wealth Management, oggi più che mai – ha dichiarato Francesco Bossi – è essenziale distinguersi per la capacità di attrarre e valorizzare i patrimoni delle famiglie italiane, in un contesto sempre più competitivo e in rapido cambiamento”