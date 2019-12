Natale, ecco quanto spendono gli italiani a tavola

Su First&Food la stima di Coldiretti su quanto spendiamo per il cibo sotto le feste, regali compresi – La chef della settimana è invece la toscana Valeria Piccini, due stelle Michelin.

Vi siete mai chiesti quanti soldi spendiamo per le abbuffate natalizie? La risposta la trovate su First&Food, il magazine di FIRSTonline dedicato al mondo del cibo: lo spoiler è facile perché si tratta di uno studio condotto da Coldiretti, che quantifica in 5 miliardi di euro la spesa enogastronomica stimata di quest’anno (regali compresi), in aumento dell’11% rispetto al dato calcolato del 2018. Mai come quest’anno, inoltre, va di moda la scelta “sovranista” anche a tavola: la preferenza, come è giusto che sia, va al made in Italy e ai prodotti tipici, magari acquistati nei tradizionali mercatini natalizi, in giro per l’Italia.

Come ogni weekend, c’è poi la storia e il profilo di uno chef stellato: questa volta tocca alla toscana Valeria Piccini, due stelle Michelin del borgo di Montemerano, riuscita nel miracolo di elevare la cucina povera contadina della Maremma a livello di nobiltà culinaria. La sua ricetta che viene proposta da Giuliano De Risi è l’Acquacotta dei butteri, un piatto semplice che però acquista valore dalla genuinità dei prodotti: il consiglio è di scegliere quelli di qualità, a cominciare dall’uovo, per gustarne il sapore autentico.

Il “menù” di First&Food non si ferma qui e prevede anche un interessante curiosità sulle nuove tendenze del cibo a domicilio, un mercato esploso a livello globale con il proliferare di app che gestiscono ordini e consegne. L’ultima arrivata è CloudKitchens, la creatura di Travis Kalanick, fondatore ed ex CEO di un “pezzo da 90” della sharing economy come Uber. Stavolta Kalanick prova a rivoluzionare il mondo del food con la ristorazione 2.0: avete mai sentito parlare di dark kitchen e ghost restaurant?