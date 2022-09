Nasce Tvmediaweb.it, un nuovo settimanale online dedicato al mondo dei media e delle Tlc

La nuova iniziativa editoriale, a cura di Marco Mele e Patrizio Rossano, avrà periodicità settimanale, senza escludere pubblicazioni “flash” quando notizie di particolare interesse lo renderanno necessario

Tvmediaweb.it, un nuovo settimanale online dedicato al mondo dei media e delle Tlc, nasce a seguito dell’esperienza di Visioni2030, un gruppo di lavoro composto da manager, esperti, analisti e studiosi dei media che dal 2019 hanno iniziato a dibattere e riflettere sul futuro delle telecomunicazioni e del mercato audiovisivo nel nostro Paese. L’iniziativa, che nella sua fase più matura è stata ospitata nella sede AgCom, ha preso a modello quanto avvenuto in Gran Bretagna, dove, a partire dal 2018, è iniziato un animato dibattito sulle prospettive delle BBC per il prossimo decennio.

Come nel resto del mondo, anche in Italia il perimetro delle telecomunicazioni è sottoposto ad un mutamento continuo delle regole del gioco istituzionale e di mercato. Ci troviamo oggi alla vigilia di una nuova stagione politica dove potrebbero essere scritti nuovi ordinamenti e avviate nuove iniziative di grande impatto strategico nazionale: vedi il nuovo Contratto di Servizio Rai come pure la rete unica, il ruolo di CdP nelle Tlc o la nascita del “polo delle torri” tra Rai Way e EiTowers.

Televisione, radio, web, editoria, cinema: tutto il sistema audiovisivo e delle telecomunicazioni è sottoposto ad uno mutamento talmente rapido da rendere complessa la decifrazione delle traiettorie. Tvmediaweb.it vuole fornire strumenti di analisi, documentazione, confronto e dibattito sui temi e problemi che riguardano i media del terzo millennio, senza però dimenticare quelli che ancora sopravvivono e resistono faticosamente, come la radio e la carta stampata. La nuova iniziativa editoriale, a cura di Marco Mele e Patrizio Rossano, avrà periodicità settimanale, senza escludere pubblicazioni “flash” quando notizie di particolare interesse lo renderanno necessario.