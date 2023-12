Musei, scelti i nuovi direttori: Schmidt a Capodimonte, Verdi agli Uffizi

Scelti i direttori di quattro musei di prima fascia e sei musei di seconda fascia. Oltre a Schmidt e Verde, Renata Cristina Mazzantini alla Galleria d’arte moderna e contemporanea di Roma, Angelo Crespi alla Pinacoteca di Brera

Il ministero della Cultura ha nominato i nuovi direttori di alcuni dei principali musei italiani.

Le nomine riguardano quattro musei di “prima fascia” – Real Bosco di Capodimonte, Galleria degli Uffizi, Galleria nazionale d’arte moderna e contemporanea di Roma, Pinacoteca di Brera di Milano – e sei musei di “seconda fascia” e sono l’esito della selezione pubblica internazionale e i direttori dei musei di prima fascia sono stati scelti direttamente dal ministro della Cultura, Gennario Sangiuliano, nell’ambito di una terna proposta da una Commissione giudicatrice.

Le nomine nei musei di prima fascia

A far maggior rumore è stata la nomina di Eike Schmidt al Museo e Real Bosco di Capodimonte di Napoli. Schmidt è l’attuale direttore della Galleria degli Uffizi a Firenze e da tempo il suo nome è al centro della scena politica della città perché indicato come uno dei possibili candidati alla carica di sindaco per le amministrative del 2024. Qualche settimana fa Schmidt ha detto che avrebbe chiarito la sua posizione a gennaio. È possibile che la nomina al museo di Capodimonte lo spinga a fare un passo indietro.

A prendere il posto di Schmidt alla guida della Galleria degli Uffizi sarà Simone Verde, attuale direttore del Complesso monumentale della Pilotta di Parma, mentre per la Galleria d’arte moderna e contemporanea di Roma la scelta è ricaduta su Renata Cristina Mazzantini, l’attuale curatrice del progetto Quirinale contemporaneo, consulente del segretariato generale della Presidenza della Repubblica per i profili artistici e architettonici.

Sarà Angelo Crespi il nuovo direttore della Pinacoteca di Brera. Crespi è l’attuale presidente del Museo Maga di Gallarate.

Le sei nomine ai musei di seconda fascia

Ci sono poi le altre sei nomine ai musei di seconda fascia: Federica Zalabra è stata scelta come direttrice per il Museo Nazionale d’Abruzzo di L’Aquila, Stella Falzone per il Museo Archeologico Nazionale di Taranto e Alessandra Necci per le Gallerie Estensi a Ferrara; Costantino D’Orazio è stato nominato direttore della Galleria Nazionale dell’Umbria di Perugia, Fabrizio Sudano del Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria e Thomas Clement Salomon delle Gallerie Nazionali d’Arte Antica di Roma.