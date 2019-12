Multe e tasse, arriva l’app per pagarle in 37 secondi

Con l’app EasyPol diventa possibile saldare tutti gli avvisi di 22 mila enti (anche bolli, quote associative, tasse universitarie, etc) velocemente e in sicurezza.

Se da un lato è vero che pagare multe, bolli, quote associative e tributi vari, è una cosa che non facciamo volentieri e men che meno abbiamo fretta di fare, è però altresì incontestabile che gli impegni vanno onorari e che a quel punto tanto vale sbrigare la pratica il più velocemente possibile. Per questo arriva l’app EasyPol, che rende istantanei i pagamenti online e con la quale diventa possibile saldare tutti gli avvisi di 22 mila enti (PagoPA), che siano quote associative, Tari, Tasi, ticket Asl, bollo auto, ordini professionali o tasse universitarie, senza registrazione e in piena sicurezza. Con EasyPol per tutti questi noiosi pagamenti bastano 37 secondi col proprio smartphone, che diventano al massimo 4 minuti contando il tempo di download e di impostazione della app, se è la prima volta.

Un enorme guadagno di tempo, se si pensa che ogni anno trascorriamo in media 400 ore in coda agli sportelli di poste, Asl, in banca o dal tabaccaio: cioè l’equivalente di ben sedici giorni, che se ne vanno solo per pagare tributi o sanzioni. Si stima che un italiano di 55 anni ne abbia impiegati circa 2,5 aspettando il proprio turno. Con EasyPol, frutto di una startup fondata nel 2017 da Matteo Preziotti, Valerio Pugliese e Gianluca Ventola, la procedura diventa invece più semplice, anche se non più economica: per ogni transazione c’è infatti un costo di due euro, esattamente pari alla cifra richiesta quando si va a fare fisicamente un pagamento dal tabaccaio, in banca e così via.

L’app però è a portata di tutti, disponibile gratuitamente su Android e iOS (e non utilizza i dati personali presenti sul telefonino). Per il pagamento bastano due semplici passaggi: scatta e paga. E’ sufficiente scattare una foto al QR code dell’avviso, senza dover ricopiare a mano lunghe sequenze di numeri e cifre, e procedere al pagamento in maniera immediata. Tra gli altri vantaggi la possibilità di usufruire di un archivio digitale per conservare tutte le ricevute e di impostare promemoria che ci ricordino la scadenza di tributi e sanzioni. Il pagamento immediato inoltre garantisce la possibilità di approfittare, ad esempio nel caso delle multe, della riduzione per il saldo entro cinque giorni dalla notifica.