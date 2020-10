Condividi Twitter

Mps, Profumo e Viola condannati a 6 anni di reclusione e mega-multa

Ribaltando completamente la linea della Procura, il Tribunale di Milano ha condannato in primo grado i due ex banchieri del Monte dei Paschi per aggiotaggio e false comunicazioni sociali

Il Tribunale di Milano ha condannato in primo grado gli ex banchieri del Monte dei Paschi, Alessandro Profumo e Fabrizio Viola, a 6 anni di reclusione e 2,5 milioni di multa per aggiotaggio e false comunicazioni sociali nella prima semestrale 2015 della banca senese che allora li vedeva alla guida rispettivamente come presidente e Ad. La sentenza ribalta completamente la linea tenuta dalla Procura di Milano che aveva chiesto l’assoluzione degli imputati perchè “il fatto non sussiste”. Condannato a 2 anni e mezzo anche l’ex presidente del Collegio sindacale di Mps, Paolo Salvadori. La provvisoria condanna non dovrebbe avere alcun effetto sull’attuale incarico di Profumo che nel frattempo è diventato Amministratore delegato di Leonardo. La società della difesa e dell’aerospazio ha infatti già dichiarato che “non sussistono cause di decadenza dell’Amministratore delegato a cui va la piena fiducia” Gli avvocati di Profumo hanno preannunciato il ricorso contro una sentenza che considerano “sbagliata”.